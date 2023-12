Kāpēc krievi adoptē Ukrainā nolaupītos bērnus – principa pēc? Ieteikt







Krievijas politiķis, partijas “Taisnīgā Krievija” līderis un Valsts Domes deputāts adoptējis Ukrainā nolaupītu meitenīti. Kāds TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatītājs jautā, kāpēc krievi adoptē Ukrainā nolaupītos bērnus – principa pēc? Vai krieviem Krievijā pašiem trūkst pamestu bērnu bērnunamos? Komentē Zemessardzes štāba virsnieks, komandkapteinis Normunds Adamovičs.

“Ja redzam, ka tas ir politiķis un saceļ tādu ažiotāžu medijos, pirmkārt, tā ir informatīvā operācija, lai parādītu, ka viņi to dara, lai parādītu to, ka viņi to var darīt nesodīti, līdz ar to starptautiskajai sabiedrībai ir jāizdara vēl lielāks spiediens Krievijas oficiālo amatpersonu virzienā, kā šos nolaupītos bērnus atgūt un dabūt viņus mājās,” skaidro virsnieks.

“Kā vēl viens no mērķiem, kāpēc Krievija šos bērnus nolaupa un mēģina integrēt savā valstī – ja mēs paskatāmies uz dzimstības rādītājiem Krievijā, tie ir katastrofāli. Līdz ar to tas ir kaut kāds pienesums viņu genofondā. Un ņemot vērā, ka bērni viegli padodas audzināšanai, viņi ar laiku viņus padarīs nevis proukrainiskus, bet prokrieviskus,” piebilst Adamovičs.