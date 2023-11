Kaujas putni, posmkāji un odi pret krievu armiju – cik reāli ir šie apgalvojumi? Ieteikt







Ģenerālpulkvedis Igors Kirelovs ir teicis, ka Pentagons turpina mēģinājumus iegūt pārnēsātāju populācijas, kuras vairojas nevis dabiskos apstākļos kā ebola, hepatīts, AIDs un SARS, bet, piemēram, odu kultūras jau bijušas inficētas ar hepatīta vīrusu. Kas īpatnējākais, šie inficētie insekti esot trenēti uzbrukt tikai Krievijas karavīriem. Šo faktu TV24 raidījums “Meli un fakti” aicināja komentēt Latvijas Universitātes rektoram Indriķim Muižniekam.

“Tas ir jebkādā veidā grūti noorganizējams. Kā zināms, insektus lielākoties pievelk CO2 un siltums, ko izdala jebkurš dzīvs objekts, līdz ar to nav iedomājams šāda veida ierocis, kas mērķēts pret vienu vai otru etnisko grupu vai armiju,” norāda Muižnieks.

Šāda te ideja kopumā būtu bīstama ne tikai pret to, pret kuru tā vērsta, bet arī pret to, kurš to ir radījis: “Vējš var pagriezties uz otru pusi un ods izvēlēsies sev citu upuri.”

