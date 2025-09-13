Pēc oda koduma veidojas lielas pumpas, kas stipri niez? Infektoloģe skaidro, ko darīt, lai mazinātu nepatīkamo niezi 0

LA.LV
18:43, 13. septembris 2025
Veselam Ārstēšana

TV24 raidījumā “Uz līnijas” RSU profesore un RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste Baiba Rozentāle skaidroja, kā rīkoties pēc oda koduma un kāpēc tas izraisa stipru niezi un ādas reakcijas. Viņa norādīja, ka būtiski ir izmantot piemērotus līdzekļus un rūpēties par ādas tīrību, lai novērstu iekaisumus.

Reklāma
Reklāma
“Zapad ir tikai ģenerālmēģinājums…” bijušais Ukrainas armijas brīvprātīgais karavīrs brīdina par Krievijas iespējamiem plāniem attiecībā uz Baltijas valstīm
Kokteilis
Vērsis – pikants čili, Jaunava – sulīgs steiks: lūk, kāda veida ēdiens tu esi saskaņā ar savu zodiaka zīmi
Mājas
Cik tālu kaķi aizklīst no mājām: eksperts nosauc 5 iemeslus, kāpēc arī mājas kaķi klaiņo
Lasīt citas ziņas

Rozentāle uzsvēra, ka kodumu gadījumā labi palīdz ziede ar atvēsinošu efektu: “Jāliek ir kāda anestezējoša ziede. Vienkārši ieiet aptiekā un paprasa – man ir odu kodums. Viņa dos ar mentolu ziedi, kas dos tādu vēsuma sajūtu, un nebūs tā jākasās.”

Ārste skaidroja, ka odus koduma procesā ādā nonāk vielas, kas izraisa stipru kairinājumu: “Kāpēc tā ir? Tad, kad ods sūc, viņš ievada arī tādu savu izdalījumu, vielu, kas ir ārkārtīgi kairinoša ādai. Mēs teiktu, ka toksiska. Tāpēc tur ir tas apsārtums, un, ja vēl sakasa, un, ja vēl bojā ādas virsmu…”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs sekojām tam līdz brīdim, kad tas…” Krievu drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā
“Pietiek, glābiet mūsu bērnus!” Londonā notiek vērienīga imigrācijas pretinieku demonstrācija
Polijā, Krievijas bezpilota lidaparātu draudu dēļ, uz laiku apturēta lidostas darbība un pacelti iznīcinātāji

Tādējādi nepārtraukta skrāpēšana var izraisīt ādas iekaisumu un pat infekciju, jo uz rokām dzīvo dažādi mikroorganismi, kas dabiski aizsargā organismu, bet nokļūstot asinīs, rada risku veselībai.

Rozentāle atzīmēja, ka īpaši šogad odu ir daudz, un iemesls tam saistīts ar laikapstākļiem. Viņa skaidroja, ka tad, kad ir ļoti mitrs, odu mātītes dēj oliņas palienu pļavās: “Tās ir pļavas, kur drusciņ ir ūdens. Viņām tas ļoti patīk, viņas tur laižās, un tur notiek oliņu dēšana. Tālāk ātri, ātri šķilas šie odi un meklē savu barotāju.”

Ārste norādīja, ka, lai gan dzīves ilgums odām ir īss, to kodumi var radīt mums diskomfortu: “Dzīves ilgums viņiem ir īslaicīgs, bet tas posts – viss vakars mums pa galam.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
“Sanitārā higiēna ir jāievēro kā tāda ābece!” Rozentāle atgādina, kā izvairīties no saslimšanas ar zarnu nūjiņas infekciju
Veselam
“Nekad nav tik augsta temperatūra…” Baiba Rozentāle uzsver, ka gripa un Covid-19 ir absolūti atšķirīgi vīrusi
TV24
“Nav jau tā, ka es izeju no vakcinācijas kabineta un uzreiz esmu aizsargāts,” infektoloģe skaidro, vai gripas epidēmijas laikā drīkst vakcinēties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.