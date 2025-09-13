Pēc oda koduma veidojas lielas pumpas, kas stipri niez? Infektoloģe skaidro, ko darīt, lai mazinātu nepatīkamo niezi 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” RSU profesore un RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste Baiba Rozentāle skaidroja, kā rīkoties pēc oda koduma un kāpēc tas izraisa stipru niezi un ādas reakcijas. Viņa norādīja, ka būtiski ir izmantot piemērotus līdzekļus un rūpēties par ādas tīrību, lai novērstu iekaisumus.
Rozentāle uzsvēra, ka kodumu gadījumā labi palīdz ziede ar atvēsinošu efektu: “Jāliek ir kāda anestezējoša ziede. Vienkārši ieiet aptiekā un paprasa – man ir odu kodums. Viņa dos ar mentolu ziedi, kas dos tādu vēsuma sajūtu, un nebūs tā jākasās.”
Ārste skaidroja, ka odus koduma procesā ādā nonāk vielas, kas izraisa stipru kairinājumu: “Kāpēc tā ir? Tad, kad ods sūc, viņš ievada arī tādu savu izdalījumu, vielu, kas ir ārkārtīgi kairinoša ādai. Mēs teiktu, ka toksiska. Tāpēc tur ir tas apsārtums, un, ja vēl sakasa, un, ja vēl bojā ādas virsmu…”
Tādējādi nepārtraukta skrāpēšana var izraisīt ādas iekaisumu un pat infekciju, jo uz rokām dzīvo dažādi mikroorganismi, kas dabiski aizsargā organismu, bet nokļūstot asinīs, rada risku veselībai.
Rozentāle atzīmēja, ka īpaši šogad odu ir daudz, un iemesls tam saistīts ar laikapstākļiem. Viņa skaidroja, ka tad, kad ir ļoti mitrs, odu mātītes dēj oliņas palienu pļavās: “Tās ir pļavas, kur drusciņ ir ūdens. Viņām tas ļoti patīk, viņas tur laižās, un tur notiek oliņu dēšana. Tālāk ātri, ātri šķilas šie odi un meklē savu barotāju.”
Ārste norādīja, ka, lai gan dzīves ilgums odām ir īss, to kodumi var radīt mums diskomfortu: “Dzīves ilgums viņiem ir īslaicīgs, bet tas posts – viss vakars mums pa galam.”