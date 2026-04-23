Kārtējais interneta hits – ko tad redzi tu, kādas krāsas?! Soctīklotāji sniedz pat piecu veidu atbildes
Ak, šie klasiskie interneta mirkļi! Šķiet, nekas tā nesatracina sabiedrību un nesanaido labākos draugus kā viena maza, graudaina fotogrāfija ar optisko ilūziju. Tas parasti sākas nevainīgi – kāds savā “lentē” ieliek bildi ar kedu vai sandali un pajautā: „Klau, kādā krāsā tā ir?” Un tad sākas īstais karš.
Pirmā nometne stingri stāv par to, ka apavi ir rozā ar baltām šņorēm. Viņi ir gatavi zvērēt pie visiem svētajiem, ka tur nav nekā cita. Otrā nometne ar neizpratni plikšķina acis, jo ekrānā redz izteikti pelēku un piparmētru zaļu (tirkīza) kombināciju.
Trešie redz vienkārši pelēku ar baltu un sāk apšaubīt, vai viņiem nav laiks pieteikties pie acu ārsta.
Tas viss ir par to, kā mūsu smadzenes interpretē gaismu un ēnas. Kamēr vieni cenšas “izfiltrēt” iespējamo zilo apgaismojumu bildē, otri to pieņem kā tīru krāsu. Rezultātā komentāru sadaļa pārvēršas par kaujas lauku, kurā cilvēki sūta ekrānšāviņus, strīdas par ekrāna spilgtumu un beigās viens otru viegli “pavelk uz zoba”, ka laiks doties ppie acu ārsta.