Kas slēpās pagrabā? Rīdziniekus kāpņutelpā pārsteidz nepatīkams atradums… 0
Šonedēļ Rīgā daudzdzīvokļu nama kāpņutelpā iedzīvotājus nepatīkami pārsteidza savā vaļā izkļuvis kukurūzas zalktis. Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvaldes) speciālistiem sadarbojoties ar Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu (Rīgas Zoodārzu), čūska notverta. Lai neapdraudētu apkārtējo līdzcilvēku drošību, pārvalde atgādina, ka eksotisko dzīvnieku turētājiem ir pienākums ziņot gadījumos, ja dzīvnieks izbēg no turēšanas vietas.
Čūsku kāpņutelpas pagrabā notvēra Rīgas Zoodārza Ārkārtas reaģēšanas komanda. Turpat speciālisti atrada arī tās nomestas ādas, kas liecina, ka rāpulis pagrabā savā vaļā dzīvojis vismaz trīs mēnešus. Kukurūzas zalktis (Pantherophis guttatus) nav indīga vai bīstama čūska. Tā nav arī iekļauta Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) regulēto sugu sarakstā, un tās turēšanu nav nepieciešams reģistrēt pārvaldē, taču īpašnieka pienākums bija čūskas turēšanas vietu reģistrēt Pārtikas un veterinārajā dienestā.
“Atgādinām, ka eksotisko dzīvnieku turētājiem ir pienākums nodrošināt labturības prasībām atbilstošus apstākļus un gādāt, lai mīlulis neizkļūtu savā vaļā, neradot satraukumu vai risku līdzcilvēkiem. Pat ja konkrētā suga nav bīstama, tās nokļūšana sabiedriskajā telpā var izraisīt iedzīvotāju bailes un mazināt drošības sajūtu. Ja dzīvnieks izbēdzis, īpašniekam nekavējoties jāinformē pašvaldība un atbildīgie dienesti,” skaidro pārvaldes Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītāja Karīna Lazdāne.
Viņa norāda, ka šādos gadījumos svarīga ir arī iedzīvotāju atbildīga rīcība: “Ja manāt eksotiskus dzīvniekus ārpus tiem paredzētajām vietām, aicinām izvairīties no to patstāvīgas ķeršanas vai pārvietošanas, jo tas var būt bīstami gan jums, gan šiem dzīvniekam. Vairumā gadījumu ieteicams dzīvnieku netraucēt un nekavējoties ziņot atbildīgajām iestādēm – tā tiek pasargāta sabiedrība, un dzīvnieks netiek pakļauts savainojumu riskam vai nepiemērotai aprūpei.”
Pašvaldība risina situācijas, ja manīts bezsaimnieka dzīvnieks, tostarp eksotisks, tas ir redzami savainots vai slims vai arī, ja nepieciešams organizēt miruša dzīvnieka līķa aizvākšanu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (112) jāizsauc gadījumos, kad dzīvnieks ir iesprūdis, sapinies vai kur iekritis un nespēj no šī “slazda” izkļūt ārā patstāvīgi, savukārt Pārtikas un veterinārais dienests jāinformē, ja atrastas beigtas mežacūkas vai vienuviet konstatēts liels skaits citu nobeigušos zīdītāju, putnu vai zivju.