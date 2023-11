“Katrs karš rada savus varoņus un arī varones…” Rajevs asarām acīs stāsta par jaunu sievieti, kura Izraēlā varonīgi nogalinājusi “Hamās” teroristus

“Katrs karš rada savus varoņus un arī varones. Ir arī tā, ka ir labi un ir slikti kari. Karš reāli parāda jūsu patieso būtību, kas jūs patiesībā esat, un, ko jūs esat spējīgi darīt,” tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” uzsvēra Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs (AS), NBS rezerves pulkvedis, apspriežot ne tikai karadarbības aktualitātes Ukrainā, bet arī militāro konfliktu starp Izraēlu un Palestīnu.

Rajevs TV24 raidījumā laikā demonstrāja jaunas sievietes foto, kuru sauc Inbala Rabīna-Lībermane (Inbal Rabin-Lieberman).

“Ko tad viņa varētu izdarīt? Reālajā dzīvē viņa reāli ir K9 instruktors, viņa ņemas ar suņiem, un viņa ir viena Izraēlas kibuca apsardzes priekšniece – jau pats par sevi kaut ko pasaka…Kas tad notika, kad sākās “Hamās” uzbrukums? Šī sieviete, pirmkārt, organizēja, kibuca apsardzi un aizsardzību – paslēpa visas sievietes, bērnus, vecus cilvēkus. Un te tiek apgalvots, ka viņa pati nogalināja 25 teroristus…Ja pat visa kibuca apsardze nogalināja 25 teroristus – tas ir lielisks sniegums! Ja to izdarīja viena sieviete…,” tā asarām acīs emocionāli TV24 raidījumā stāstīja NBS rezerves pulkvedis Rajevs, kuram pat aptrūkās vārdu, lai izteiktu Lībermanes paveiktos varoņdarbus. “Tas ir apbrīnojami!” tā Rajeva teikto papildināja raidījuma vadītāja.

Vai mūsu – Latvijas armijā – Rajevs ir redzējis tādas sievietes, kuras būtu uz kaut ko tādu spējīgas? “Es domāju, jā! Mums arī ir labi sieviešu piemēri, kuras ir pietiekoši drosmīgas, pietiekoši spēcīgas. Nesen es biju ceremonijā, kur ir pirmā sieviete – bataljona komandiere – Latvijas armijā. Tā ir mana bijusī adjutante. Ļoti laba, ļoti mērķtiecīga, kurai, es domāju, vēl ir priekšā ļoti spīdoša un ļoti laba karjera,” tā TV24 raidījumā rezumēja Rajevs, runājot par to, ka katrs karš rada savus varoņus un varones.

Jau ziņots, 7.oktobrī “Hamās” sarīkoja slaktiņu Izraēlā, noslepkavojot vairāk nekā 1400 cilvēku, no kuriem absolūtais vairākums bija civilpersonas.

Vēl aptuveni 240 cilvēkus, tajā skaitā sievietes, bērnus un sirmgalvjus, teroristi sagrāba par ķīlniekiem un aizveda uz Gazas joslu.Izraēla uz “Hamās” uzbrukumu reaģēja, uzsākot Gazas joslas masveida bombardēšanu, bet vēlāk izvērsa arī sauszemes operāciju.

Kā 13.novembrī ziņoja aģentūra LETA, tad teroristu kontrolētās Gazas joslas varasiestādes apgalvo, ka Izraēlas bombardēšanā esot nogalināti vismaz 11 000 cilvēku, taču šie skaitļi, domājams, ir stipri pārspīlēti, ņemot vērā to dezinformāciju, ko līdz šim izplatījis “Hamās”. Turklāt liela daļa no nogalinātajiem ir islāmistu grupējumu kaujinieki.

Inbala Rabina-Lībermane, kura dzimusi 1998. gada 9. oktobrī ir izraēliete, kas bija kibuca Nir-Am drošības koordinatore, tā liecina interneta vietnē “Vikipēdija” publicētā informācija. Lībermanes rīcības dēļ Nir-Am bija vienīgā apmetne, kas robežojas ar Gazas joslu un kur nebija upuru “Hamās” iebrukuma Izraēlā laikā 2023. gada 7.oktobrī.

Meet 20 year old Inbal Rabin-Lieberman.

After hearing a noise at 6:30 a.m., she knocked on all the doors in her kibbutz.

She realised danger was imminent, so she armed herself and her team.

During 4 hours of combat, she took down 5 terrorists and her team took down another 15. pic.twitter.com/1nyqwb2YU6

