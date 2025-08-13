“Laiks parādīs, ka tas bija pareizs solis!” Kozlovska par e-cigarešu aizliegumu 0
Vai pēc aromātisko elektrisko cigarešu aizlieguma nelegālais tirgus plaukst? TV24 raidījumā “Ziņu top” viedokli pauda Saeimas deputāte (ZZS), Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska.
“No vienas puses tas bija mūsu ieteikums – palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijai un visiem viņu kolēģiem, lai kontroles aparāts strādātu veiksmīgāk un plašāk. It sevišķi skolās, bet arī dažādos jauniešu izklaides pasākumos, kas ir ļoti svarīga vieta, kur visi izmanto šīs vielas,” uzsvēra Kozlovska.
“No mūsu komisijas joprojām vienīgās ir aktīva nostāja, ka tikai sabiedrības izglītība un veselības mācības ieviešana jeb atjaunināšana varētu būt viens no galvenajiem instrumentiem, kā sabiedrība vai jaunieši nonāks pie lēmuma, ka smēķēt, vienalga ko, ir kaitīgi.”
Viņa norādīja, ka, ja veselības mācības pašlaik nav vai tā ir integrēta skolās dažādos priekšmetos, tad otrs būtisks instruments ir masu mediji. “Masu mediju loma ir ļoti liela – nepārtraukti valsts apmaksātie rullīši, kas skaidro, ko tas nozīmē. Ne tikai tas, ka nomirsi no plaušu vēža 40 gados – 17 vai 15 gadus vecam jaunietim to ir grūti iedomāties, un 40 gadīgs cilvēks liekas vecs.”
“Es domāju, ka tas bija ļoti pareizs solis. Patreiz arī Eiropas Savienības valstis iet uz šiem ierobežojumiem,” sacīja Kozlovska, uzsverot, ka tikai laiks parādīs, ka tas bija pareizs lēmums. Viņasprāt, pelēkā ekonomika ir sistemātiska problēma visā valstī dažādās nozarēs, ne tikai saistībā ar tabakas izstrādājumiem un elektroniskajām cigaretēm.
“Nebūs tā, ka mums jābūt gaidīšanas režīmā – mums tieši otrādi jābūt aktīvā nostājā. Es uzskatu, ka nākotnē ierobežojumi būs jāpalielina vēl vairāk, taču nesaku, ka pilnībā jāaizliedz,” viņa piebilda.