Sanktpēterburgas suvenīru veikalā tiek pārdotas tradicionālās krievu koka lelles, ​​kas attēlo Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, pa kreisi, un ASV prezidentu Donaldu Trampu
FILE – Traditional Russian wooden dolls called Matryoshka depicting China's President Xi Jinping, left, and U.S. President Donald Trump are on sale at a souvenir shop in St. Petersburg, Russia, on Nov. 21, 2024.

Ķīna, iespējams, slepeni gatavojas karam ar ASV – okeānos novērots kaut kas dīvains 0

LA.LV
18:04, 27. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Pasaules okeānos pēdējos gados novērota arvien intensīvāka Ķīnas aktivitāte, kas oficiāli tiek skaidrota kā zinātniski pētījumu. Tomēr arvien vairāk ekspertu uzskata, ka aiz šīm darbībām var slēpties daudz plašāki mērķi, kas saistīti ar iespējamu militāru konkurenci ar Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), vēsta “Reuters”.

Kokteilis
Veselam
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar analītiķu novērojumiem, okeānos darbojas desmitiem pētniecisko kuģu, kas sistemātiski pārvietojas pēc konkrētiem maršrutiem. Šie kuģi vāc detalizētus datus par jūras dibena reljefu, ūdens temperatūru, sāļumu un straumēm. Šāda informācija ļauj izveidot ļoti precīzas kartes, kas var būt nozīmīgas ne tikai zinātnei, bet arī militārām operācijām.

Īpaša aktivitāte novērota stratēģiski svarīgos reģionos, tostarp pie Taivānas, Guamas un Filipīnām. Šajās teritorijās atrodas būtiski jūras ceļi un militārā infrastruktūra, kas padara šos reģionus īpaši nozīmīgus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Eksperti norāda, ka šāda mēroga darbības pārsniedz vienkāršu resursu izpēti. Tā vietā tās liecina par mērķtiecīgu vēlmi attīstīt tāla darbības rādiusa jūras spējas, īpaši koncentrējoties uz zemūdens operācijām.

Viens no biežāk minētajiem piemēriem ir pētnieciskais kuģis “Dong Fang Hong 3”, kas regulāri darbojas drošības ziņā jutīgos reģionos, vienlaikus veicot gan zinātniskus pētījumus, gan detalizētu jūras dibena kartēšanu.

Šāda veida informācijai ir īpaša nozīme zemūdens karadarbībā. Jūras dibena struktūra, ūdens īpašības un straumes ietekmē skaņas izplatīšanos, kas savukārt nosaka hidroakustisko sistēmu efektivitāti. Jo labāk tiek izprasta šī vide, jo vieglāk ir gan slēpt savas zemūdenes, gan atklāt pretinieka kustības.

Analītiķi uzsver, ka šīs aktivitātes ir daļa no plašākas stratēģijas, kuras mērķis ir izveidot globālu zemūdens novērošanas sistēmu.

Tā paredz datu apvienošanu reāllaikā, kas ļautu precīzāk sekot līdzi situācijai okeānos un uzlabot militāro operāciju efektivitāti.

Svarīgu lomu šajā procesā spēlē arī ciešā sadarbība starp civilajiem un militārajiem sektoriem. Universitāšu un pētniecības institūtu iegūtie dati tiek izmantoti arī aizsardzības projektos, tādējādi paplašinot to praktisko pielietojumu.

ASV eksperti jau pievērsuši uzmanību šai tendencei un brīdina, ka līdzšinējā priekšrocība zemūdens izpētes jomā var tikt apdraudēta. Ilgstoši ASV bija līderis šajā jomā, taču pašreizējā situācija liecina, ka spēku samērs var mainīties.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.