“Soaar” līdzdibinātājs Renārs Kadžulis balsu skaitīšanas skenerī liek vēlēšanu zīmes. Dažas sekundes desmitdaļas un viena biļetena informācija nonāk sistēmā, ko tālāk apstrādā iecirkņa vēlēšanu komisija. Foto – Karīna Miezāja

KNAB un SAB neesot saņēmis nevienu iesniegumu ar iespējamu 2014.gada Saeimas vēlēšanu rezultātu viltošanu Ieteikt







Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) līdz šim nav saņēmis nevienu iesniegumu no uzņēmēja Renāra Kadžuļa vai kādas citas personas saistībā ar iespējamu 2014.gada Saeimas vēlēšanu rezultātu viltošanu, aģentūra LETA uzzināja KNAB.

Arī Satversmes aizsardzības birojs (SAB) no Kadžuļa nav saņēmis oficiālu iesniegumu saistībā ar iespējamu 2014.gada Saeimas vēlēšanu rezultātu viltošanu vai mēģinājumiem to darīt. Šāds iesniegums nav saņemts arī no viņa pārstāvētā uzņēmuma “SOAAR”. Par konkrēto tematiku SAB nav saņēmis arī nevienu anonīmu iesniegumu, aģentūrai LETA apliecināja SAB.

Vienlaikus KNAB norādīja, ka trešdien Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā “Kas notiek Latvijā?” izskanējusī informācija no uzņēmēja par iespējamu vēlēšanu rezultātu viltošanu ir nopietns signāls, kas pirmšķietami norāda uz valsts sagrābšanas pazīmēm, un šāda nozieguma izmeklēšana ir Valsts drošības dienesta kompetencē.

Papildus KNAB atgādināja, ka pašlaik KNAB lietvedībā ir divas resoriskās pārbaudes par iespējamiem likumpārkāpumiem, kas saistīti ar politisko partiju apvienību “Jaunā vienotība” (JV). Vienā pārbaudē KNAB izvērtē aizdomas par ilgstošu viena uzņēmuma bezatlīdzības pakalpojumu nodrošināšanu politiskajai partijai “Vienotība”, savukārt otrā – iespējamo tā saukto aplokšņu algu maksāšanu partijas darbiniekiem un partijai pietuvinātām personām.

KNAB lietvedībā ir arī viens kriminālprocess, kurā iestāde izmeklē iespējamu izšķērdēšanu saistībā ar lidmašīnu līgumreisu izmantošanu bijušā Ministru prezidenta, kurš pārstāv JV, komandējumos.

Tāpat KNAB atgādināja, ka biroja lietvedībā ir bijis viens kriminālprocess, kurā figurēja uzņēmums “SOAAR” un tā pārstāvis. Šo kriminālprocesu KNAB 21.februārī nodeva prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu.

Jau ziņots, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) lūgs tiesībsargājošās iestādes pārbaudīt publiski izskanējušo apgalvojumu, ka pirms teju desmit gadiem toreizējais “Vienotības” ģenerālsekretārs Artis Kampars aicinājis vēlēšanu programmatūras nodrošinātāja – informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma “SOAAR” – vadītāju Kadžuli viltot 12.Saeimas vēlēšanu rezultātus, lai tādējādi nodrošinātu partijas toreizējās priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas iekļūšanu parlamentā.

Šādu apgalvojumu Kadžulis trešdienas vakarā izteica LTV raidījumā “Kas notiek Latvijā?”.

Siliņa apņēmusies pieprasīt informāciju no valsts drošības iestādēm, kā arī aicināt ģenerālprokuroru pārbaudīt izskanējušos apgalvojumus.

Kadžulis, kurš apsūdzēts lietā par krāpšanos Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) iepirkumā, trešdien LTV raidījumā “Kas notiek Latvijā?” sacīja, ka 2014.gada rudenī notikušo 12.Saeimas vēlēšanu naktī Kampars viņu aicinājis parunāties un paudis bažas, ka Āboltiņai varētu pietrūkt balsu iekļūšanai Saeimā. “Mums vajag, lai tu izdari, lai viņa tiktu ievēlēta,” it kā Kampara pirms desmit gadiem teikto atstāstīja Kadžulis.

“Es saku, vai tu saproti, ko tu prasi, tu prasi viltot vēlēšanu rezultātus. Es uz tās takas nekad mūžā nestāšos. Un es atteicu. [Kampars] Teica – nu tad būs visādi,” raidījumā apgalvoja Kadžulis.

Viņš sacīja, ka šos apgalvojumus var pierādīt tikai ar to, ka Āboltiņa galu galā netika ievēlēta, tomēr 12.Saeimā iekļuva pēc tam, kad deputāta mandātu nolika Saeimā no “Vienotības” saraksta ievēlētais Jānis Junkurs. Viņš paziņoja, ka esot saņēmis darba piedāvājumu kādā Honkongas uzņēmumā. Viņa valsts amatpersonas deklarācijā gan neuzrādījās darbs Honkongas uzņēmumā, kas lika secināt, ka viņš no Saeimas aizgājis, lai atbrīvotu vietu Āboltiņai.

Kadžulis sacīja, ka par notikušo esot ziņojis SAB, tomēr atsaucība izpalikusi. “Es par to ziņoju vairākas reizes SAB. Domājat, kaut kas notika? Tur ir tā kā pret sienu, tāpat kā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB). Vienā brīdī nolaižas rokas kaut ko ziņot, jo neviens neko nedara,” sacīja Kadžulis.

“Vienotības” priekšsēdētājs, šī brīža finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), raidījumā uzklausot Kadžuļa sacīto, norādīja, ka iejaukšanās vēlēšanās būtu nopietns pārkāpums, tāpēc šie apgalvojumi ir jāpārbauda.

TV3 raidījums “Nekā personīga” iepriekš vēstīja, ka “Vienotība” astoņus gadus bez maksas izmantojusi “SOAAR” veidoto sistēmu vēlēšanām kongresos. KNAB saistībā ar to ir sācis resorisko pārbaudi.

Savukārt prokuratūrā patlaban atrodas kriminālprocess par krāpšanos CVK rīkotajā IT iepirkumā. Šajā lietā viens no apsūdzētajiem ir Kadžulis. Viņa vadītais uzņēmums vairākkārt uzvarēja CVK un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iepirkumos.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka “SOAAR” īpašnieki vienādās daļās ir Kadžulis un Leonards Survilo. Viņi ir arī uzņēmuma valdes locekļi. 2020.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1,12 miljoni eiro, bet peļņa – 675 000 eiro, savukārt par vēlākiem gadiem dati nav pieejami.