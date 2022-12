Andrievs Niedra seniors Foto: no LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – Andrieva Niedras dēls lūdz pasi Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Strādnieku Avīze

Andrieva Niedras dēls. Andrievs juniors no Viļņas griezies pie mūsu valdības ar lūgumu izdot viņam Latvijas pasi un līdz ar to atļauju iebraukt Latvijā. Savu lūgumu viņš pamato ar to, ka dzimis tagadējās Latvijas valsts robežās 1901. gadā, kādēļ šogad jāstājoties “pie lozēm”, lai izpildītu Latvijas karaklausības pienākumus.

Viņš pilnīgi atzīstot sevi par mūsu valsts pavalstnieku un kā tāds katru brīdi esot gatavs un vēloties izpildīt visu, ko valsts uzliekot saviem pavalstniekiem. Klātpieliktos dokumentu norakstus apstiprinājis vecais Andrievs Niedra ar savu parakstu, pieliekot baznīcas zīmogu – “svēto jēru” ar zizli, krustu un karogu.