Baļķu krava. Foto: Ieva Lūka/LETA

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – mežu darbi Cesvainē Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Darba Balss

Sarkan pagasts (Cēsu apr.). Mežu darbi. Ar lielu steigu pēdējā ziemas ceļā tiek izvesti no Cesvaines mežniecības mežiem nocirstie koku materiāli. Zemturi sabrauc no apkārtnes un diezgan labi nopelna, bet līdz ar to arī zirgus nodzen, kas slikti atsauksies uz zemes darbiem. Starp baļķiem liela daļa ļoti lielu koku – līdz 60 pēdu garumā. Pa nelielo, bet pietiekoši dziļo Kujas upi viņus grib nolaist līdz Aiviekstei – bet zemturi, kam uz krasta atrodas pļavas, domā, ka tik lieli koki var krastus izberzt un pļavas izmaitāt.