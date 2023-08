“Kungi aizrāvās ar izklaidēm..” Ko bankrots nozīmē pašvaldībai? Komentē finanšu eksperts Ieteikt







Rēzeknes pašvaldība ir nonākusi smagā finansiālā situācijā – lai segtu visus pašvaldības izdevumus, budžetā šogad pietrūkst 3,9 miljonu eiro. Ko vispār pašvaldībai nozīmē bankrots? TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” komentāru sniedz Arnis Blūmfelds, “ERST Finance” izpilddirektors.

“Kā mēs zinām no vienas leģendāras latviešu filmas – tas ir tad, kad nekā vairāk nav… Rēzeknei gada budžets ir 44 miljoni eiro, no kuriem šobrīd 10%, 4 miljoni eiro, iztrūkst līdz gada beigām. Un tas ir tāpēc, ka kungi aizrāvās ar izklaidēm – būvē SPA centrus, apsildāmus baseinus, sporta laukumus. Tur jautājums ir par noslodzi, par šo konkrēto vietu izmantošanu un attiecīgi to spēju atpelnīt vai vismaz nodrošināt kaut kādu pakalpojumu,” norāda Blūmfelds.

“Te mēs pieskaramies tēmai, kas ir aktuāla arī pie reģionālās reformas un, globāli skatoties, visā Latvijā. Mums ir arī virkne citu piemēru, kur mēs būvējam jaudīgas būves ar skaistu lozungu, bet ar diezgan mazu iespēju tās pielietot. Un redz, kur mums ir spilgts piemērs, pie kā šāda rīcība noved,” viņš turpina.

“Skaidrs, ka situācija šobrīd ir jāvērtē. Es domāju, ka tas ir saprotams, ka tur ir zināmi pārkāpumi. Jautājums, vai viņus atradīs un tos spēs pierādīt. Šeit nav atbildīga saimnieka, atbildīga saimniekošana un pārvaldība. Republika republikā. Savulaik vienā citā Latvijas pilsētā šādi bija, zinām, kāds ir iznākums un kas tur vēl turpinās. Tagad mums ir otrā Latvijas pusē līdzīga situācija,” saka Blūmfelds.

“Valstij ir jānāk palīgā – vispirms saprast, tad pārraudzīt. Un nesaimnieciski vadītāji ir jāmaina, pēc tam ir jāvērtē viņu atbildība un jāizdara secinājumi – jāsoda, jāliek cietumā, jāpiedzen – kaut kādā veidā ir jākompensē,” noslēgumā saka finanšu eksperts.