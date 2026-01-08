Foto: Zebratomato/SHUTTERSTOCK

17:23, 8. janvāris 2026
Receptes

Šī kartupeļu recepte ir tik vienkārša un tik labi strādā, ka tā kļūst par īstu glābiņu brīžos, kad gribas ko sātīgu, gardu un ātri pagatavojamu. Cepeškrāsns izdara lielāko darbu – tev atliek tikai visu sajaukt, pārkaisīt ar sieru un bekonu, un baudīt neatvairāmi kraukšķīgu rezultātu.

Sastādaļas:

1 kg mazu kartupeļu;

0,25 ēdamkarotes olīveļļas;

3 ķiploka daiviņas;

kaltēti garšaugi: timiāns, rozmarīns;

svaigi garšaugi pasniegšanai: koriandrs, lociņi vai pētersīļi;

0,5 tējkarotes sāls;

0,5 tējkarotes melno piparu;

0,5 ēdamkarotes majonēzes (vai ķiploku–kurkumas majonēzes mērce);

125 g mocarellas;

125 g Čedaras siera;

100 g auksti kūpināta bekona.

Pagatavošana:

  1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 °C.
  2. Nomazgā un nomizo kartupeļus, sagriež uz pusēm vai četrās daļās. Ieliek bļodā, pievieno olīveļļu, ķiploku, kaltētos garšaugus, sāli un piparus. Visu kārtīgi samaisa.
  3. Kartupeļus izliek uz cepampapīra un cep 30–40 minūtes, līdz tie ir kļūst zeltaini brūni un mīksti. Ik pa laikam ieteicams apmaisīt.
  4. Sarīvē sieru. Bekonu sagriež kubiciņos un apcep pannā, līdz tas kļūst kraukšķīgs.
  5. Gatavus kartupeļus pārliek dziļākā traukā, virsū izsmērē majonēzi. Pievieno mocarellu, Čedaru un bekonu.
  6. Liek krāsnī grila režīmā uz 5-7 minūtēm, līdz siers izkūst un viegli apbrūnē.
  7. Pirms pasniegšanas pārkaisa ar svaigiem garšaugiem.

Lai labi garšo!

