Kartupeļu recepte ar sieru un bekonu, kas kļūs par tavas virtuves iecienītāko maltīti 0
Šī kartupeļu recepte ir tik vienkārša un tik labi strādā, ka tā kļūst par īstu glābiņu brīžos, kad gribas ko sātīgu, gardu un ātri pagatavojamu. Cepeškrāsns izdara lielāko darbu – tev atliek tikai visu sajaukt, pārkaisīt ar sieru un bekonu, un baudīt neatvairāmi kraukšķīgu rezultātu.
Sastādaļas:
1 kg mazu kartupeļu;
0,25 ēdamkarotes olīveļļas;
3 ķiploka daiviņas;
kaltēti garšaugi: timiāns, rozmarīns;
svaigi garšaugi pasniegšanai: koriandrs, lociņi vai pētersīļi;
0,5 tējkarotes sāls;
0,5 tējkarotes melno piparu;
0,5 ēdamkarotes majonēzes (vai ķiploku–kurkumas majonēzes mērce);
125 g mocarellas;
125 g Čedaras siera;
100 g auksti kūpināta bekona.
Pagatavošana:
- Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 °C.
- Nomazgā un nomizo kartupeļus, sagriež uz pusēm vai četrās daļās. Ieliek bļodā, pievieno olīveļļu, ķiploku, kaltētos garšaugus, sāli un piparus. Visu kārtīgi samaisa.
- Kartupeļus izliek uz cepampapīra un cep 30–40 minūtes, līdz tie ir kļūst zeltaini brūni un mīksti. Ik pa laikam ieteicams apmaisīt.
- Sarīvē sieru. Bekonu sagriež kubiciņos un apcep pannā, līdz tas kļūst kraukšķīgs.
- Gatavus kartupeļus pārliek dziļākā traukā, virsū izsmērē majonēzi. Pievieno mocarellu, Čedaru un bekonu.
- Liek krāsnī grila režīmā uz 5-7 minūtēm, līdz siers izkūst un viegli apbrūnē.
- Pirms pasniegšanas pārkaisa ar svaigiem garšaugiem.
Lai labi garšo!