Ko renovāciju vēstniece veiks Latvijā?

Inese Vaidere: "Ļoti vēlos, lai Latvija šīs iespējas pilnībā izmantotu, jo mūsu ēku fonds ir nolietots un ar zemu energoefektivitāti."

Ivars Bušmanis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Eiropas Parlamenta (EP) deputāte prof. Inese Vaidere (ETP) kļuvusi par Eiropas renovāciju vēstnieci Latvijā un ir vienīgā Latvijas pārstāve projektā “Renovate Europe”.

Inese Vaidere norāda, ka “Renovate Europe” ir Eiropas mēroga kampaņa, kuras mērķis ir veicināt ēku renovāciju, lai par 80% samazinātu to enerģijas patēriņu līdz 2050. gadam. Tieši būvniecības nozarei ir galvenā nozīme ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā, jo ēkas ir atbildīgas par 40% no energopatēriņa un trešo daļu no CO2 emisijām.

“Ēku renovācija sniedz daudzus ieguvumus – tie ir gan zemāki apkures rēķini iedzīvotājiem, gan videi draudzīgāki, drošāki un patīkamāki mājokļi.

Tomēr šobrīd Latvijā renovācija nenotiek pietiekamā apjomā – pēdējos desmit gados atjaunotas ir tikai 802 ēkas un 75% no visām ēkām joprojām nav energoefektīvas.

Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izmešus un sasniegtu Eiropas Zaļā kursa mērķus, nākamajā desmitgadē renovāciju apjoms būs ievērojami jāpalielina, it īpaši siltinot daudzdzīvokļu mājas,” skaidro deputāte, kura strādā EP Ekonomikas un Vides komitejās.

Ko renovāciju vēstniece Inese Vaidere veiks Latvijā?

“Kļūstot par Eiropas Renovāciju vēstnieci Latvijā, aicināšu rīkoties vērienīgi un izmantot ES fondu atbalstu. Vēlos iedrošināt cilvēkus, ēku apsaimniekotājus un pašvaldības visā Latvijā nebaidīties sākt renovācijas, jo tas ir gudrs ieguldījums, kas atmaksāsies, – samazinot rēķinus un radot kvalitatīvu, patīkamu dzīves telpu. Vienlaikus iestāšos par Latvijai izdevīgiem nosacījumiem Eiropas līmenī EP Vides komitejā, kurā drīzumā sāksim vērtēt konkrētus priekšlikumus, kā paātrināt ēku renovāciju,” “Latvijas Avīzei” atbildēja Inese Vaidere.