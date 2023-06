No 1.jūlija būtiski pieaugs maksa par elektrību. Ko tagad darīt iedzīvotājiem – likt saules paneļus? Ieteikt







No 1.jūlija spēkā stāsies jaunie elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifi. Ko tagad darīt iedzīvotājiem – likt saules paneļus un aizmirst par malkas krāsnīm? Šādu jautājumu TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzdeva Latvijas Elektroenerģētiķu un elektrobūvnieku asociācijas izpilddirektoram Ivaram Zariņam.

Viņš skaidro, ka pats tā nekad nedarītu, bet, ja viņam jautātu, vai likt saules paneļus, viņš ar ironiju atbildētu, lai noteikti liek, jo tad viņam būtu mazāk jāmaksā par elektrību.

“Tas ir tas, ko mēs pašlaik redzam,” viņš piebilst.

Jautāts, vai sanāk tā, ka tas kurš uzliek saules paneļus, maksā kaimiņam, Zariņš izskaidro, kā biržā tiek noteikta elektroenerģijas cena, jo daudzi iedzīvotāji jau pamanījuši, ka pēdējā laikā elektrības tirgū notiek svārstības, kad biržā ir ne tikai nulles cena par elektrību, bet pat negatīva.

Viņš skaidro, ka elektrības cenu tirgū nosaka pieprasījums un piedāvājums.

Katru dienu uz nākošo dienu no patērētājiem tiek apkopota informācija, cik daudz elektrības vajadzēs. Pēc tam tiek ņemti piedāvājumi no ražotājiem, kas tiek sarindoti, sākot no lētākā līdz dārgākajam. Tiek ņemts, sākot no lētākā piedāvājuma, kamēr tiek sasniegts tas līmenis, kāds ir vajadzīgs patērētājam. Pēdējais ražotājs arī nosaka cenu.

Proti, ja kāds būs solījis 20 eiro, kāds 30 eiro, kāds 40 eiro, bet pēdējais būs nosolījis 200 eiro, tad tā tirgus cena nebūs vidējā no visiem šiem ražotājiem, bet tirgus cenu tiks noteikta pēc pēdējā ražotāja – 200 eiro.

Ja ir ļoti daudz ražotāju, ja tirgū ir ļoti daudz elektroenerģijas, elektrības cena ir ļoti svārstīga.

“Kad pūš vējš un spīd saule, elektrības ir tik daudz, ka to nav kur likt. Tad ražotāji elektrību pārdod par ļoti lētu cenu,” viņš skaidro.

Esot pat tā, ja tā bijusi subsidēta, tad ražotājam pat ir izdevīgāk iedot negatīvu cenu, jo viņš tik un tā galu galā nopelnīs.

“Tā rezultātā arī rodas šīs elektrības svārstības,” eksperts skaidro.

Kā ziņots, SPRK apstiprinājusi “Sadales tīkls” un AST jaunos elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā 1.jūlijā.

SPRK aģentūrai LETA norāda, ka “Sadales tīkla” jauno tarifu ietekme uz mājsaimniecībām būs atšķirīga. Tas būs atkarīgs no pieslēguma parametriem un patēriņa, tostarp samaksu noteiks, vai ir ir vienas fāzes (1F) vai trīs fāžu (3F) pieslēgums, vai slodze ir 16A, 20A, 25A, 32A, 40A vai vairāk, kā arī no patērētajām kilovatstundām (kWh).

Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir 1F pieslēgums un patēriņš ir 100 kWh mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaugs par pieciem līdz septiņiem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Tikpat liels pieaugums ir gaidāms arī privātmāju īpašniekiem ar 1F pieslēgumu un 125 kWh patēriņu mēnesī.

Savukārt elektroenerģijas rēķina pieaugums privātmāju īpašniekiem ar 3F pieslēgumu būs atšķirīgs, ko ietekmēs izvēlētā slodze. Tostarp 3F pieslēgumam (16A vai 20A) gaidāmais rēķina pieaugs ir par apmēram 12-15 eiro bez PVN, bet 3F pieslēgumam ar 25A un vairāk – apmēram 18 eiro un vairāk bez PVN.

Lai precīzi uzzinātu gaidāmās rēķina izmaiņas, SPRK aicina izmantot “Sadales tīkla” tarifu kalkulatoru.

“Sadales tīkls” informēs sabiedrību par izmaiņām sadales tarifos, publicējot informāciju gan “Sadales tīkla” tīmekļvietnē, gan plašsaziņas līdzekļos, kā arī organizējot tikšanās ar uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem Latvijas pašvaldībās.

Tāpat SPRK informē, ka AST tarifa pieaugumu ietekmējuši elektroenerģijas cenas kāpums, par kādu operators iegādājies elektroenerģiju tehnoloģiskajam patēriņam, pārvadītās elektroenerģijas zudumu segšanai tīklā, kā arī jaudas rezervju nodrošināšanai sistēmas drošuma vajadzībām. Tarifa kāpumu ietekmējis arī inflācijas pieaugums valstī, kas sekmē ekspluatācijas izmaksu kāpumu.

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, kopējās AST izmaksas samazinājušās par 58,1 miljonu eiro jeb 38%.

Tarifa projekta vērtēšanas laikā samazinātas izmaksas elektroenerģijai tehnoloģiskajam patēriņam, pārvadītās elektroenerģijas zudumu segšanai tīklā, kā arī jaudas rezervju nodrošināšanai sistēmas drošuma vajadzībām, kapitāla izmaksas, pārvades sistēmas uzturēšanas izmaksas, personāla izmaksas, kā arī pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. Papildus, lai mazinātu pārvades tarifa kāpumu, atbilstoši SPRK apstiprinātajai tarifu aprēķināšanas metodikai operators izmantojis pārslodzes ieņēmumus.

AST plānotais izmaksu samazinājums panākts, pateicoties tiem pašiem faktoriem, kas minēti “Sadales tīkla” tarifa projekta gadījumā, norāda SPRK.

Klientiem pārvades tarifa daļa elektroenerģijas rēķinā tiek iekļauta sadales pakalpojumu maksā.

“Sadales tīkla” tarifu periods noteikts 4,5 gadiem, nodrošinot ilgtermiņa tarifu stabilitāti lietotājiem, savukārt AST tarifu periods noteikts 2,5 gadiem.

AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā. AST pieder valstij. Kompānijas obligācijas kotē “Nasdaq Riga” parāda vērtspapīru sarakstā.

AST ir vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”) lielākais akcionārs – kompānijai pieder 68,46% “Conexus” akciju.

Savukārt “Sadales tīkls” ir valstij piederošajā “Latvenergo” koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.

LTRK ir apvienojušies gandrīz 6000 biedru – visu Latvijas reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības.