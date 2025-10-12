FOTO. pexels.com/Pavel Danilyuk

Vai arī tev ir gadījies, ka aizej pie ģimenes ārsta, bet rodas sajūta, it kā tu viņu iztraucētu no kaut kā svarīgāka? Nevis cilvēks, kas atnācis pēc palīdzības, bet kāds, kurš uzbāžas un bojā garastāvokli. Sociālajos tīklos arvien biežāk parādās pieredzes stāsti par vienaldzīgu, augstprātīgu vai pat pazemojošu attieksmi veselības aprūpē.

Viedoklis
Anna sociālo mediju platformā “Threads” raksta: “Zvanot ģimenes ārstei par analīžu rezultātiem, tāda sajūta, ka es viņai uzbāžos. “Nu, un, kas tad tev tur? Kāpēc neapskaties?” Tad, kad pasaku, ka jau esmu izpētījusi, ko varētu nozīmēt paaugstināts b12 asinīs, tad dusmīga, ka visādos internetos nevajagot skatīties. Reāli nokaitināja. Es saprotu, ka ārsti ir noguruši, bet es kā pacients arī esmu nogurusi no tā, ka man ir nogurums jau gandrīz gadu”

Kāda sieviete norāda: “Nav tas forši un pareizi. Ja ir iespēja, tad labāk nomainīt ģimenes ārstu. Un analīžu rezultātus atrādīt chatgpt, lai ir papildus viedoklis un ideja virzienam, uz kuru skatīties tālāk.”

Komentāru sadaļā pieredzes ar kurām dalās citi lietotāji ir pārsteidzošas: “Man iepriekšējā ģimenes ārste, kad zvanīju ar kādu problēmu, vienmēr pajautāja – a ko jūs no manis gribiet?”

Jūlija iesaka ārstu mainīt: “Nomaini ārstu, tas dara brīnumus. Es gadus 10 vazājos pa maksas ğimenes ārstiem un maksāju baigās naudas Rīgā, jo tā, kas skaitījās mana (manā pilsētā), vispār nebija pieejama, jo vienkārši vai nu necēla telefonu, vai pacēla un nometa, vai arī pacēla un nerunāja. Beidzot sagaidīju, kad aiziet pensijā un tagadējā ir tik ļoti ieinteresēta atrast cēloni manai problēmai, ka man pat prieks pie viņas iet.”

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
Kā tu jūties, dodoties pie ģimenes ārsta – vai arī tev reizēm rodas sajūta, ka tu viņam traucē?

  • Jā, dažkārt tiešām jūtos kā traucēklis
  • Nē, parasti ārsta attieksme ir profesionāla un draudzīga
  • Reizēm – atkarīgs no ārsta un situācijas
  • Es neeju pie ārsta
