17:13, 3. oktobris 2025
Ja jūties nedroši vidē, kur apkārt ir daudz cilvēku, piemēram, veikalā vai sabiedriskajā transportā – tie var būt pirmie simptoni, kas liecina par mentālās veselības problēmām. Un galvenais “vaininieks” tajā ir stress, ko pirms 100 gadiem neviens nepazina. Kādu ļaunumu stress nodara organismam, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs Andris Skride.

Profesors stāsta, ka par stresa teorijas pamatlicēju tiek uzskatīts kanādiešu zinātnieks endokrinologs Hanss Selje un ka tieši viņa sarakstītās grāmatas “Mana mūža stress” ietekmē Skride jau skolas laikā nolēmis pievērsties medicīnai. “Šis zinātnieks 17 reizes tika nominēts Nobela prēmijai, diemžēl to neieguva, bet viņš atklāja, ka dažādi ārēji kairinātāji, ko viņš nosauca par stresoriem, piemēram, ilgstošas sāpes vai slimība, negatīvas emocijas, problēmas ģimenē vai finansiālas grūtības rada bioķīmisko kaskādi, kas tālāk var izraisīt ļoti daudz slimību.” Piemēram, visiem labi zināms, ka hronisks stress pazemina imunitāti, izraisa kuņģa eroziju līdz pat kuņģa un 12 pirkstu zarnas čūlai.
Ir pierādīts, ka stress nopietni apdraud arī sirdi. “Hronisks stress, pārslodze palielina gan asinsspiedienu, gan var veicināt sirds asinsvadu aizkaļķošanos un arī aritmijas. Precīzāk sakot, stress ir numur viens, kas ierosina dažādas aritmijas! Stress veicina pat pēkšņu nāvi un hroniskas sirds mazspējas attīstību!” Šī problēma ir aktuāla visā pasaulē, tāpēc nesen Eiropas Kardiologu biedrība prezentēja vadlīnijas, kas ir kā mācību grāmata ārstiem par stresa saistību ar sirdi. Skride arī norāda, ka visnozīmīgākā stresa izpausme ir depresija, kas jāārstē gan ar farmakoloģiskām metodēm – antidepresantiem vai līdzīgām vielām, kas nomierina gan sirdi un nervu sistēmu, gan nefarmakoloģiskām – meditācijām, sarunām ar draugiem, atpūtu… Tiesa, kā piebilst Skride, katrs gadījums ir individuāls un arī kardioloģijā šobrīd katram cilvēkam tiek piemeklēta specifiska ārstēšana.

