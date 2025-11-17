Kokrūpniecības federācija: Šis jautājums bija iesprūdis jau daudzus gadus, bet šī valdība to atrisināja 0
Paies patriotu nedēļa, un es, visticamāk, šo valdību lamāšu, jo ir jautājumi, kas ir iesprūduši, lai gan, jāatzīst, šī valdība ir arī ārkārtīgi daudzus agrāk iestrēgušus jautājumus virzījusi tālāk uz priekšu, tā TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents.
Viens no šiem jautājumiem bijis ziņojums par biotopiem, kur saimnieciskais un vides bloks nevarēja ilgstoši vienoties, cik un ko vajadzētu aizsargāt – tagad ir vismaz politiskais mērķis uzstādīts, skaidro Klauss, piebilstot, ka, viņaprāt, vismaz abas puses piekrīt lietai, lai gan katra puse to mazliet savādāk interpretē. “Šis jautājums bija iesprūdis jau daudzus gadus, bet šī valdība to atrisināja.”
Par ko ir stāsts, jautā Klauss, un arī pats atbild: “Stāsts ir par to, ka visi pieļauj kļūdas. Jautājums ir par to, kad to kļūdu labot. Tā arī “Latvijas Valsts meži” ir pieļāvuši kļūdu, izstrādājot jaunu cenu noteikšanas mehānismu 2021. gadā, ko neviens līdz galam nesaprata, tā rezultātā kokrūpnieki pieņēma kļūdainus lēmumus, ko nevar izpildīt. Varbūt ka arī būtu varējuši, bet 2022. gadā sākās Krievijas iebrukums Ukrainā.”
Šajā brīdī ieslēdzās pretinflācijas programma, ko neviens negaidīja, skaidro Klauss, un “nokāva galvenos tirgus, tas nebija paredzams. Rezultātā – kļūda “Valsts mežu” izsolēs, kļūda kokrūpnieku uzvedībā, negaidīts force majeure ekonomikā, un mēs esam nonākuši pie tā, ka ir konkrēta grupa uzņēmēju, kuru līgumi nav racionāli izpildāmi.”
Klauss saka, ka bijušas gadu garas, asas diskusijas, kā un vai situāciju risināt, līdz 2023. gadā ticis pateikts, ka kokrūpniekiem jāmaksā tirgus cena: “Tagad tiek pārmests, ka mēs varējām maksāt nevis tirgus cenu. Tobrīd starp konkrētā līguma Zviedrijas baļķu un Latvijas cenām bija 40% starpība – zviedri pirka par 40% lētāk.”
Tajā brīdī atkal neviens neskatījās, ka bremzējās darbavietas, nodokļi, sašutis ir Klauss.
Viņš vēlas teikt, ka politiski citu iemeslu dēļ sāka šo jautājumu “kurināt”, un “Progresīvie” pieprasījuši Zemkopības ministrijai skaidrojumu; premjers prasa ministram skaidrot. Tagad “Progresīvie” nevar noliegt, ka viņu ministri balsoja par, bet tagad saka, ka tikuši maldināti. Ja šis būtu strīds par jautājumu, bet Klauss jūtot, ka šis ir viens no elementiem, kā “kurināt”.