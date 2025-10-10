Foto: SHUTTERSTOCK

“Komisijas visu piepelnīto apēdīs…” Cilvēki diskutē, vai ir vērts ieguldīt 3. līmeņa pensijas fondā 0

LA.LV
10:18, 10. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Sociālo mediju lietotāji diskutē, vai ir vērts ieguldīt 3. līmeņa pensijas fondā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās 4
Lasīt citas ziņas

Liene jautā līdzcilvēkiem: “Vai Tev ir 3. pensijas fonds? Sāku pētīt savu 2. pensijas fondu 😁 un aizdomājos par 3.o. Ir vērts vai nav?”

Tomass noteikti iesaka to darīt: “Ir, noteikti iesaku to atvērt! Jo laicīgāk sāksi, jo ilgtermiņā, ar relatīvi mazākām iemaksām, varēsi sasniegt foršāku rezultātu.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Vilciena konduktorei uzbrūk mizlīgs suns, “Vivi” lūdz sabiedrības palīdzību
Nesen ugunsgrēks, bet šodien – gāzes noplūde: nedienas kādā bērnudārzā Rīgā
Šā gada Nobela Miera prēmija piešķirta…

Citādi gan uzskata kāds cits komentētājs. Viņš skaidro, ka galvenais ir laikus sakārtot visus dokumentus, lai pensija paliktu ģimenes lokā — bērniem, mazbērniem, brāļiem vai māsām. Citādi visa nopelnītā nauda aizies valsts kasē, un nav garantijas, ka dzīves laikā cilvēks paspēs saņemt visu pensiju atpakaļ.

Attiecībā uz trešo pensijas līmeni to, iespējams, varēs saņemt no 50 vai 55 gadiem, taču inflācija, visticamāk, samazinās ieguldījuma reālo vērtību, tāpēc liela peļņa no tā nesanāks. Tie, kas šo sistēmu atbalsta, ir optimisti, taču svarīgi būt reālistiem un ņemt vērā Latvijas kontekstu, uzskata komentētājs.

Kāds cits komentētājs arī uzskata, ka tas nav tā vērts: “Regulāri strādā ar zaudējumiem + augstas komisijas maksas. Ieejiet Manapensija.lv un izpētiet paši, pievērsiet uzmanību vēsturei un statistikai. Tas, ka vecumdienām IR jāatliek, ir fakts, taču ir daudz jēdzīgāki un ienesīgāki varianti.”

Arī komentētājs ar segvārdu Āķis uzskata, ka komisija ir par lielu: “Nav vērts. Šo izsecināju pēc teju divu stundu garas jautājumu–atbilžu sarunas ar kādas populāras bankas konsultantu. Komisijas visu piepelnīto apēdīs,” pauž Āķis.

Savukārt Santa un Īrisa piekrīt Tomasam un noteikti iesaka atvērt 3. pensijas līmeni. Arī Diāna domā līdzīgi: “Ir, un uzskatu, ka tas ir prātīgs lēmums! Pirmkārt, šo uzkrājumu izņemt iespējams jau no 55 gadu vecuma, nav jāgaida pensijas vecums; otrkārt, iemaksas un to regularitāti nosakām paši, respektīvi, ja ir grūtības, tad iemaksu var samazināt vai atlikt… papildus finanšu līdzekļi noteikti nevienam nekaitēs arī pēc 55 gadu vecuma ☺️”

Kopumā 13 cilvēki komentāros uzskata, ka tas ir tā vērts, bet 4 — ka nav.

Ekrānšāviņš/ “Threads”

LA.LV Aptauja

Vai tev ir 3. pensiju līmenis?

  • Jā, uzskatu, ka tas ir noderīgs!
  • Nē, nav vērts.
  • Vēl par to nedomāju.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Reforma vai ilūzija? Eksperts skaidro, kā valdība “risina” izdienas pensiju problēmu
TV24
“Paskatieties uz Raimondu Paulu – kāda izdienas pensija!?” Uzņēmēja rosina par izdienas pensijām domāt plašāk
Oktobrī notiek pensiju indeksācija: lūk, cik lielu “bonusu” var gaidīt un kā to aprēķina
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.