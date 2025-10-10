“Komisijas visu piepelnīto apēdīs…” Cilvēki diskutē, vai ir vērts ieguldīt 3. līmeņa pensijas fondā 0
Sociālo mediju lietotāji diskutē, vai ir vērts ieguldīt 3. līmeņa pensijas fondā.
Liene jautā līdzcilvēkiem: “Vai Tev ir 3. pensijas fonds? Sāku pētīt savu 2. pensijas fondu 😁 un aizdomājos par 3.o. Ir vērts vai nav?”
Tomass noteikti iesaka to darīt: “Ir, noteikti iesaku to atvērt! Jo laicīgāk sāksi, jo ilgtermiņā, ar relatīvi mazākām iemaksām, varēsi sasniegt foršāku rezultātu.”
Citādi gan uzskata kāds cits komentētājs. Viņš skaidro, ka galvenais ir laikus sakārtot visus dokumentus, lai pensija paliktu ģimenes lokā — bērniem, mazbērniem, brāļiem vai māsām. Citādi visa nopelnītā nauda aizies valsts kasē, un nav garantijas, ka dzīves laikā cilvēks paspēs saņemt visu pensiju atpakaļ.
Attiecībā uz trešo pensijas līmeni to, iespējams, varēs saņemt no 50 vai 55 gadiem, taču inflācija, visticamāk, samazinās ieguldījuma reālo vērtību, tāpēc liela peļņa no tā nesanāks. Tie, kas šo sistēmu atbalsta, ir optimisti, taču svarīgi būt reālistiem un ņemt vērā Latvijas kontekstu, uzskata komentētājs.
Kāds cits komentētājs arī uzskata, ka tas nav tā vērts: “Regulāri strādā ar zaudējumiem + augstas komisijas maksas. Ieejiet Manapensija.lv un izpētiet paši, pievērsiet uzmanību vēsturei un statistikai. Tas, ka vecumdienām IR jāatliek, ir fakts, taču ir daudz jēdzīgāki un ienesīgāki varianti.”
Arī komentētājs ar segvārdu Āķis uzskata, ka komisija ir par lielu: “Nav vērts. Šo izsecināju pēc teju divu stundu garas jautājumu–atbilžu sarunas ar kādas populāras bankas konsultantu. Komisijas visu piepelnīto apēdīs,” pauž Āķis.
Savukārt Santa un Īrisa piekrīt Tomasam un noteikti iesaka atvērt 3. pensijas līmeni. Arī Diāna domā līdzīgi: “Ir, un uzskatu, ka tas ir prātīgs lēmums! Pirmkārt, šo uzkrājumu izņemt iespējams jau no 55 gadu vecuma, nav jāgaida pensijas vecums; otrkārt, iemaksas un to regularitāti nosakām paši, respektīvi, ja ir grūtības, tad iemaksu var samazināt vai atlikt… papildus finanšu līdzekļi noteikti nevienam nekaitēs arī pēc 55 gadu vecuma ☺️”
Kopumā 13 cilvēki komentāros uzskata, ka tas ir tā vērts, bet 4 — ka nav.