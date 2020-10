Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Latvijā reģistrēti 215 jauni Covid -19 gadījumi, miruši divi cilvēki





Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 215 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, tāpat piektdien miruši divi sasirgušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Viena no mirušajām personām bijusi vecuma grupā no 70 līdz 75 gadiem, kamēr otra – no 90 līdz 95 gadiem.

Aizvadītajā diennaktī valstī veikti kopumā 5844 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars bijis 3,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 5894 personām, kamēr 1406 personas ir izveseļojušās, liecina centra dati.