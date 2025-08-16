Ģimene, rūpes, darbs – kad viss labā līdzsvarā 0
Pārliecināta par farmaceitiskās aprūpes nozīmi, LUDMILA NAZAROVA lepojas ar savu profesiju un darba vietu – viņa ir vadītājas vietniece “Mēness aptiekā”, kas atrodas Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Farmāciju Ludmila izstudējusi, jau būdama diplomēta ekonomiste. Atbildība ir apjomīga, stresa līmenis – augsts, tādēļ jo īpaši svarīgs līdzsvars, ko palīdz saglabāt uzņēmuma rūpes par saviem darbiniekiem.
Pirmais solis – uz aptieku
Nesen veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja liecina, ka tieši aptiekā ir vispieejamākie veselības aprūpes speciālisti valstī, turklāt aptieku loma sabiedrības veselības saglabāšanā ar katru gadu aug. Cilvēki kļūst zinošāki, saprot, cik bīstama var būt pašārstēšanās, neatbilstoša medikamentu lietošana. Ikvienam, kam ārsts izrakstījis terapiju, ir stingri jāievēro norādījumi – no tā ir atkarīga ārstēšanas efektivitāte un arī dzīves kvalitāte. Aptieku, kurā strādā Ludmila, apmeklē cilvēki no visas Latgales gan pēc ārsta konsultācijas, gan ārstēšanās stacionārā, un nereti tie ir pacienti ar smagu diagnozi un sarežģītu ārstēšanu. Sievietes vai vīrieši, jauni cilvēki vai gados – ikviens uztic farmaceitam savu sāpi, problēmu, cerot saņemt atbalstu un padomu. Strādājot šādā aptiekā, empātijai, kompetencei un profesionalitātei ir jābūt patiesi augstā līmenī.
Zāles var izdarīt daudz
Kāda sieviete gados atnākusi uz aptieku pēc zālēm, taču nespēj valdīt emocijas – pār vaigiem rit asaras, trīc rokas, pieņemt diagnozi nav viegli. Ludmila viņu laipni vedina apsēsties, piedāvā glāzi ūdens un mierina, ka zāles spēj daudz un padoties nedrīkst. “Manā pieredzē ir daudz gadījumu, kad cilvēki pārvarējuši smagas diagnozes. Tikko aptiekā bija iegriezusies pastāvīgā kliente, kura jau 20 gadus veiksmīgi cīnās ar četriem vēža veidiem. Viņa ir tik pozitīva un tā uzticas ārstiem, ka slimības atkāpjas! “Domājiet tikai par labo!” klientei saka Ludmila un sīki izskaidro par katru izrakstīto medikamentu, tā mērķi un lietošanu, turklāt apraksta zāļu lietošanas plānu, jo bieži vien, aizejot mājās, stresa iespaidā pacients visu ir aizmirsis.
Ābols nokrita līdzās ābelei
“Mana māte – Larisa Gerbe – 40 gadus veltīja kalpošanai Asklēpijam – medicīnas un ārstēšanas dievam. Pēdējās trīs desmitgades viņa, gluži, kā tagad es, strādāja “Mēness aptiekā.” Savukārt vecmāmiņa bija zināma zāļu sieva. Kopā mēs vācām ārstniecības augus, nodevām tos aptiekā. Māllēpe, pelašķi, liepziedi, rudzupuķes, pienenes – daudzas augu drogas bija pieprasītas. Tā es apguvu fitoterapijas pamatus.
Taču vien tad, kad jau biju ieguvusi augstāko izglītību ekonomikā un kļuvusi par sievu un māti, atgriezos pie bērnības sapņa un izmācījos par farmaceita asistenti. Mana bērnība un jaunība pagāja aptiekā, mammas darbs šķita tik aizraujošs. Jau bērna sirdī sajutu, ka tas ir labākais darbs pasaulē, un tas noteikti var būt labākais arī man.”
Atbalsts ir zelta vērts
Kādā rītā Ludmila paziņoja ģimenei, ka ir uzņemta medicīnas koledžā, kur apgūs farmaceita asistenta profesiju. Tolaik viņai bija 37 gadi, skolā gūtās zināšanas piemirstas un tās, jo īpaši, ķīmiju, nācās pamatīgi atkārtot.
“Biju patīkami pārsteigta, kad sapratu, cik daudz “Mēness aptiekas” uzņēmums palīdz saviem darbiniekiem, arī tādiem jauniņajiem, kāda tobrīd biju es. Studēju RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā uzņēmuma finansētā programmā, saņēmu stipendiju, turklāt bija iespēja uzreiz arī praktizēt, strādājot par farmaceita palīgu. Būt nodarbinātai farmācijas jomā līdzteku studijām, tā ir vienreizēja iespēja! Diplomu saņēmu 2020. gadā un tas izdevās tāpēc, ka man bija šis pamats mērķa īstenošanai,” atzīst Ludmila.
Kā viena ģimene
Ludmila pārdzīvojusi smagu dzīves posmu – abi vecāki ilgi slimoja un cits pēc cita devās mūžībā. Nenovērtējamu atbalstu toreiz sniedza kolēģi un uzņēmums. Ludmila atklāj: “Sajutu un sapratu, ka neesmu viena – kolektīvs ir kopā ar mani ne tikai priekos, bet arī bēdās. Atbalsta plecu sniedza gan aptiekas kolēģes, gan reģionālā vadītāja Evija Gailuma. Kad notika ļaunākais, piedāvāja atpūsties, paņemt atvaļinājumu, nāca pretī ikreiz, kad man tas bija nepieciešams. Sarežģītajā situācijā tas bija mans emocionālais, cilvēciskais glābiņš. Bija tik labi apzināties, ka līdzās ģimenei mani nemitīgi skauj arī vēl kādas spēcīgas, neredzamas rokas, sakot: tu spēsi to pārdzīvot, mēs tevi saprotam un esam tepat.
Mīlu savu darbu, tas man deva spēku cīnīties par vecāku dzīvībām. Ir tik svarīgi, ka kolēģi un vadītāji uzklausa! Daugavpilī vienmēr jūtam, ka Rīgā mūs sadzird, ka atsaucas mūsu vajadzībām, ierosinājumiem. Satiekamies dažādās situācijās – sapulcēs, izglītojošās nodarbībās, pieredzes apmaiņas pasākumos vai svētkos – spējam gan atpūsties, gan pārrunāt aktualitātes, meklēt risinājumus. Esam komanda, kā liela ģimene. Un visi kopā mēs rūpējamies par klientiem – mūsu aptieku apmeklētājiem.”
Ir zināšanas, ar ko dalīties
Ludmila allaž ir gatava profesionālai sarunai ar katru aptiekas klientu. “Pārrunājam, piemēram, kā sagatavoties ķīmijterapijai, kā pareizi lietot medikamentus ārstēšanās laikā, kā veikt injekciju diabēta gadījumā – jautājumu, kas pacientiem svarīgi, ir ārkārtīgi daudz. Dažkārt cilvēki ir samulsuši, apjukuši un tieši farmaceits kļūst par viņu atbalsta personu ārstēšanās procesā, tādēļ uzturam ciešus kontaktus arī ar ārstiem. Mums ir svarīgi izprast izrakstītās terapijas būtību un dažādās nianses.
Bieži arī piedzīvojam gadījumus, kad ir diezgan stingri jāuzstāj, lai cilvēks apmeklē ārstu, jo redzam, ka pašārstēšanās var nodarīt kaitējumu veselībai. Reizēm nākas oponēt cilvēku (biežāk – vēža pacientu) pārliecībai par brīnumlīdzekļiem – dažādām zinātniski nepamatotām dziedināšanas metodēm, piemēram, “burvju” sēnēm. Vienmēr balstos tikai zinātniskos pētījumos pierādītos faktos un pastāvu uz to, lai pacienti ārstētos tā, kā noteicis ārsts, neaizkavējot terapijas procesu pat ne par vienu dienu,” saka Ludmila.
Rūpes atmaksājas
Ludmila ar prieku apmeklē dažādus speciālistiem organizētos, darba vietas finansētos kursus un seminārus, turpinot pilnveidot profesionālās prasmes un papildināt zināšanas, kas noder ikdienas darbā, lai aptiekas klientiem sniegtu labāko. “Farmācijas pasaule mūsdienās attīstās strauji. Svarīgu informāciju gan par jaunajiem, gan dažkārt jau esošiem medikamentiem saņemam teju katru mēnesi. Neko nedrīkst palaist garām,” saka Ludmila un uzsver, ka labi paveikt visu ir iespējams arī tādēļ, ka darbinieki sajūt uzņēmuma rūpes. “Saņemam visas sociālās garantijas, mums ir pieejama laba veselības apdrošināšana, uzņēmums iepriecina ar dāvanām arī nozīmīgās jubilejās un svētkos. Kā komanda piedalāmies gan maratonā un Stirnu bukā, gan citās aktivitātēs.”
Šodiena arī var būt labs sākums
Ludmila Nazarova ir spilgts piemērs tam, ka nekad nav par vēlu mainīt dzīvi un apgūt jaunu profesiju. Viņa izvēlējās kļūt par farmaceita asistentu un savu lēmumu nenožēlo. “Vai priecājos, ka strādāju aptiekā? Jā! Tas ir mans aicinājums un ar savu profesiju lepojos. Man ir svarīgi arī, ka farmaceiti, farmaceita asistenti mūsu uzņēmumā nav sīki, nemanāmi liela mehānisma zobrati. Mūs redz, zina un novērtē! Kad ar pārliecību raugies nākotnē un esi laimīgs starp lieliskiem kolēģiem, tu to sajūtu tīri neviļus ienes arī plašākā sabiedrībā.”