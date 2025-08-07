Vairāk nekā 10 profesijas, kurās var draudēt tūska 0
Tūska, jo īpaši vasarā, ir raksturīga to profesiju pārstāvjiem, kuriem ir sēdošs, stāvošs darbs – darba laikā maz kustību, apstiprina Veselības centru apvienības (VCA) klīnikas “Aura” kardiologs Alberts Bērziņš. Tūskai raksturīgas pazīmes ir pietūkusi potīte, krampji kājā, var būt pietūkusi viena vai abas kājas. “Mēness aptiekas” farmaceite Jeļena Bebre apkopo farmaceitiskās aprūpes padomus šiem gadījumiem.
Ja pieaugušam cilvēkam apavi sākt palikt par šauru, tad, pirms apsvērt jaunu iegādi, tomēr vajadzētu apmeklēt ārstu – iespējams, pie vainas ir tūska un kāda to izraisoša saslimšana, aicina VCA klīnikas “Aura” kardiologs Alberts Bērziņš. “Nereti cilvēki neiedomājas, ka viņiem varētu būt tūska, īpaši gados vecāki. Ja šādu vainu pamana tuvinieki, kolēģi, noteikti vajadzētu ieteikt vērsties pie ārsta. Iemesli tūskai var būt dažādi – biežākais, īpaši jaunākiem, ir hroniska vēnu mazspēja, kura ir raksturīga cilvēkiem, gan ar sēdošu, gan stāvošu darbu. Šajā gadījumā ļoti būtiska loma ir arī ģenētikai, piemēram, sievietēm nereti raksturīgi, ka tūskas dēļ venozas mazspējas bijusi mammai, vecmāmiņai. Tūsku var izraisīt arī citi nopietnāki iemesli, piemēram, nieru, aknu slimības, zems olbaltumu līmenis asinīs. Sarežģītāka ir situācija, ja izrādās, ka kāju tūsku izraisa sirds mazspēja,” stāsta kardiologs. Ārsts izvērtē pacienta tūskas simptomus, izjautā par ikdienas paradumiem, kādu darbu strādā, vajadzības gadījumā nozīmē laboratoriskos izmeklējumus, kāju vēnu ultrasonogrāfiju, vai citus izmeklējumus, atkarībā no klīniskās situācijas.
Kuru profesiju pārstāvjiem vairāk raksturīga tūska
Medmāsas, ārsti, farmaceiti, skolotāji, lektori – ilgstoša stāvēšana.
Pārdevēji, frizieri, apkalpojošais personāls – darbā daudz stāv un maz kustas.
Autovadītāji, taksometru, kravas pārvadājumu vadītāji – ilgstoša sēdēšana.
Biroja darbinieki – mazkustīgs darbs, īpaši nevēlami – sēdēt ar sakrustotām kājām.
Visās profesijās grūtnieces un gados vecāki cilvēki – to nosaka fizioloģiskas izmaiņas.
Darbā kājas gaisā?
Arī darbā jāatceras par kāju atpūtināšanu, pacelšanu augstāk, jo šādas darbības veicina venozo atplūdi, apstiprina kardiologs Alberts Bērziņš. Ja ārsts nozīmējis, tad jāievēro nepieciešamā ārstēšana ar medikamentiem. Tā kāju vēnas iegūst tonusu, kļūst stingrākas. Ja kāju tūsku izraisa sirds slimība, tad ārsts var izrakstīt, piemēram, urīnu dzenošus līdzekļus. Tūskas mazināšanai palīdz arī dažādas fiziskās aktivitātes, piemēram, pastaigas.
“Lai novērstu tūsku, vajadzētu atturēties no šķidruma lietošanas pirms naktsmiera. Ja nepieciešams, no rīta var lietot diurētiskas zāļu tējas no plūškoka lapām, kosas, liepas, bērza. Aptiekās ir pieejams pietiekams produktu klāsts tūskas novēršanai vai mazināšanai, un farmaceits vienmēr ir gatavs katram individuāli piemeklēt to, kas būs vispiemērotākais,” saka “Mēness aptiekas” farmaceite Jeļena Bebre.
Profilakse un palīdzība, ko piedāvā aptieka
“Aptiekā var jautāt kādu gēlu, kas satur, piemēram, heparīnu, zirgkastani, noderīgs būs līdzeklis ar atvēsinošu efektu, kas palīdzēs uzlabot asinsriti un mazināt tūsku. Tāpat ir pieejami medikamenti, kas palīdz mazināt nepatīkamos problēmas simptomus. Šo zāļu aktīvās vielas ir diosmīns un trokserutīns,” farmaceite Jeļena Bebre.
Iekšķīgi lietojami līdzekļi: diurētiskas tējas un uztura bagātinātāji – piemēram, ar pienenēm, nātrēm, bērza lapām, u.c.
Vēnas tonizējoši līdzekļi: diosmīns, rutīns, zirgkastaņa, vīnogu kauliņu ekstrakts.
Ārīgi lietojami līdzekļi: gēli vai krēmi pret tūsku un smaguma sajūtu – piemēram, ar mentolu, heparīnu, trokserutīnu.
Gēli ar aukstuma efektu: tūlītējai atsvaidzināšanai pēc darba dienas.
Palīglīdzekļi: kompresijas zeķes vai zeķubikses – īpaši tiem, kas daudz stāv vai sēž (kompresijas zeķu nepieciešamību un vajadzīgo kompresijas klasi palīdz noteikt ārsts flebologs.) Masāžas rullīši vai kāju pacelšanas paliktnīši.
Galvenie riski, ja tūsku neārstē
Ja tūsku ilgstoši neārstē, uz kājām var rasties ādas infekcijas, veidoties čūlas – brūce sliktāk dzīst. Šādos gadījumos noteikti jāapmeklē ķirurgs, brīdina Alberts Bērziņš. Ķirurgs konsultēs gan par šādas brūces kopšanu, gan izrakstīs nepieciešamās zāles. Ja pacientam ir venozā nepietiekamība, var attīstīties vēnu varikoze – paplašinās vēnas. Tāpat, ļoti nopietna komplikācija, kura var attīstīties, ir vēnu tromboze. Ja tūska ir simetriska uz abām kājām, iespiežot ar pirkstu, paliek bedrīte, noteikti jāapmeklē kardiologs, jo šādi simptomi liecina par saistību ar sirds slimībām, paskaidro Alberts Bērziņš.