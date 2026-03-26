Krāslavas novada gadījums liek būt modriem! Eksperti sniedz norādes, kā rīkoties, ja pamani neidentificētu dronu
Notikušais drona incidents Krāslavas novadā, liek mums būt modriem. Nedrīkst izslēgt iespēju, ka kaut kas līdzīgs varētu atkārtoties, tieši tāpēc sabiedrībai, Latvijas iedzīvotājiem, ir jāzina, kā rīkoties brīdī, kad tiek pamanīts neidentificēts drons.
Kā LTV Ziņu dienestam norāda Valsts policijas pārstāve Ilze Jurēvica – nekavējoties jāzvana policijai.
“Noteikti ir jāziņo 112. Vēlams to darīt nekavējoties, norādot iespējamo lidošanas virzienu, uz kuru pusi vai no kuras puses, iespējams, manīja vai dzirdēja lidojam šo objektu. Un, protams, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties, ja tas ir piezemējies.”
Savukārt Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Attālināti vadāmo platformu daļas priekšnieks Intars Bērziņš sacīja, ka svarīgi rūpēties par savu drošību: “Ja jūs redzat, ka šis lidaparāts jau tuvojas jums vai ir aizdomas, ka varētu jums uzkrist virsū, tad dodieties tālāk no viņa lidojuma trajektorijas, cenšoties atrast aizsegu, koku, bedri, samaziniet savu siluetu, gulieties. Ja nu gadījumā tas nokrīt, tad jūs neciestu.”
Kas svarīgi – ja dronu pamanāt iekštelpās, tad jāturas tālāk no logiem!
