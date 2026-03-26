Foto: Evija Trifanova/LETA

Krāslavas novada gadījums liek būt modriem! Eksperti sniedz norādes, kā rīkoties, ja pamani neidentificētu dronu 0

LA.LV
21:46, 26. marts 2026
Ziņas Latvijā

Notikušais drona incidents Krāslavas novadā, liek mums būt modriem. Nedrīkst izslēgt iespēju, ka kaut kas līdzīgs varētu atkārtoties, tieši tāpēc sabiedrībai, Latvijas iedzīvotājiem, ir jāzina, kā rīkoties brīdī, kad tiek pamanīts neidentificēts drons.

Veselam
Šie populārie produkti var izraisīt stipras galvassāpes – daudzi tos ēd katru dienu
“Šodienas incidents mājas kāpņu telpā radīja vēl lielāku rūgtumu…” Latvieši izjūt vilšanos par dažiem Ukrainas kara bēgļiem
VIDEO. “Šoreiz shēma ir viltīgāka.” Krāpnieki izdomājuši jaunu veidu, kā apmānīt cilvēkus ar Smart-ID
Lasīt citas ziņas

Kā LTV Ziņu dienestam norāda Valsts policijas pārstāve Ilze Jurēvica – nekavējoties jāzvana policijai.

“Noteikti ir jāziņo 112. Vēlams to darīt nekavējoties, norādot iespējamo lidošanas virzienu, uz kuru pusi vai no kuras puses, iespējams, manīja vai dzirdēja lidojam šo objektu. Un, protams, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties, ja tas ir piezemējies.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Noskaidro, vai tu esi starp tiem, kuriem dzīve ar gadiem kļūst tikai labāka! Šie 4 dzimšanas mēneši izceļas visvairāk
“Viņi ir pilnībā sakauti.” Tramps norādījis uz pierādījumiem, ka miera sarunas ar Irānu ir sākušās
Kokteilis
“Vecāki ir slimi, bet tāpēc nav jācieš bērniem!” Ieva Brante komentē Kalendy un Dukura publiskos izteikumus

Savukārt Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Attālināti vadāmo platformu daļas priekšnieks Intars Bērziņš sacīja, ka svarīgi rūpēties par savu drošību: “Ja jūs redzat, ka šis lidaparāts jau tuvojas jums vai ir aizdomas, ka varētu jums uzkrist virsū, tad dodieties tālāk no viņa lidojuma trajektorijas, cenšoties atrast aizsegu, koku, bedri, samaziniet savu siluetu, gulieties. Ja nu gadījumā tas nokrīt, tad jūs neciestu.”

Kas svarīgi – ja dronu pamanāt iekštelpās, tad jāturas tālāk no logiem!

Plašāk pievienotajā video sižetā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Krāslavas novada domes priekšsēdētājs: “Ja tas notiktu citviet Latvijā, iespējams, iedzīvotājiem būtu bijis smagāk”
“Ja Dagdā kritīs, tad…” Amatpersonas norāda uz nespēju pilnībā nosegt austrumu robežu
TV24
No šādiem gadījumiem mums neizbēgt! Krīzes centra vadītājs par drošību Latvijā pēc Krāslavas novadā nokritušā drona
