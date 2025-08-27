#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs
Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Kremļa riņķa dancis: Peskovs norāda, ka krievi grib privātu sarunu ar Trampu 0

16:17, 27. augusts 2025
Diktatora Vladimira Putina pārstāvis vēlreiz ir nodemonstrējis, ka Maskava ir gatava sarunām tikai vārdos, ne darbos, raksta dialog.ua.

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija it kā joprojām ir gatava sarunām ar Ukrainu. Tomēr viņš nenosauca konkrētus datumus iespējamām sarunām, aprobežojoties ar paziņojumu, ka to pārstāvji “sazinās”.

Peskovs uzsvēra, ka Maskava sagaida, ka ASV prezidents Donalds Tramps turpinās būt starpnieks. Pēc viņa teiktā, Amerikas līderim ir svarīga loma kara izbeigšanā.

Vienlaikus Kremlis izvirza vēl vienu jaunu nosacījumu sarunu procesa turpināšanai – tas uzstāj, ka darbs starp Krieviju un ASV Ukrainas jautājumā jāveic slēgtā, ne publiskā formātā.

Maskava šo pieeju sauc par “nepieciešamu rezultāta sasniegšanai”. Vienlaikus Peskovs izteica vairākus Kremlim raksturīgus paziņojumus.

Viņš atkal apsūdzēja Rietumus “konflikta provocēšanā”, cenšoties atbrīvot Krieviju no atbildības par uzsākto agresiju. Viņš arī norādīja, ka “drošības garantiju” tēma it kā joprojām ir viens no galvenajiem sarunu jautājumiem, un Eiropā, pēc viņa teiktā, tiek apspriesta militārās klātbūtnes iespējamība Ukrainas teritorijā, ko Kremlis ir uztvēris negatīvi.

Peskovs pieminēja arī Vladimira Putina un Donalda Trampa tikšanos Aļaskā, nosaucot to par “jēgpilnu un noderīgu”. Tomēr Kijeva un Brisele šādus paziņojumus uzskata par Maskavas mēģinājumu radīt konstruktīva dialoga ilūziju, kamēr patiesībā Krievija turpina militāras darbības un katru dienu uzbrūk Ukrainas pilsētām.

