Krievijas iedzīvotāji ir samazinājuši tuvinieku apbedīšanas izdevumus, jo krasi sadārdzinājās apbedīšanas pakalpojumi saistībā ar karu pret Ukrainu.

Tas ir izraisījis pieprasījuma pieaugumu pēc kremācijas, jo tā ir lētāka nekā apbedīšana kapā, raksta Kommersant. Lielajās pilsētās mūsdienās to izvēlas 60-70% gadījumu. Pakalpojuma vidējās izmaksas ir ap 20 000 rubļu, bet bēres ar mirušā guldīšanu zemes klēpī izmaksās vismaz par pusi vairāk.

Tādējādi 2024. gada oktobrī–decembrī tradicionālajām bērēm bija jāiztērē vidēji 25,1 tūkstotis rubļu – par gandrīz 15% vairāk nekā 2023. gadā, liecina Taxcom aprēķini.

Saskaņā ar Rosstat datiem 2024. gada oktobrī zārka vidējās izmaksas Krievijā bija 7700 rubļu. Salīdzinājumam: pirms kara, 2022. gada janvārī, cena bija aptuveni 4400 rubļu. Kopumā zārki sadārdzinājušies par 48%.

Pieaugušas arī kapu rakšanas izmaksas: 2022. gada janvārī šis pakalpojums maksāja 7700 rubļu, bet 2024. gada oktobrī – jau gandrīz 10 000. Dārgākas kļūst arī citas apbedīšanas metodes. Sakarā ar to Krievijā ir parādījusies parādība, ko sauc par kremācijas migrāciju, kur cilvēki brauc uz kaimiņu reģioniem, kur šī procedūra ir lētāka.

Krievu masveida taupīšana uz apbedīšanas pakalpojumiem ir novedusi pie apbedīšanas tirgus attīstības palēninājuma. Neskatoties uz to, ka līdz 2024. gada beigām nozares apgrozījums pieauga par 7,7%, līdz 108,3 miljardiem rubļu, pieaugums bija zemāks par oficiālo inflāciju 9,52%.

Un dažos reģionos apjomi ir samazinājušies pavisam. Piemēram, Maskavā apbedīšanas pakalpojumu tirgus saruka līdz 9,7 miljardiem rubļu (-7,7% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu).

Vienlaikus mirstības līmenis valstī turpina pieaugt. Saskaņā ar Rosstat datiem janvārī–novembrī mirušo skaits Krievijā pieauga par 4,3%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, līdz 1,67 miljoniem cilvēku.

Tikmēr Krievijas zaudējumi Ukrainā, kas kļuvuši rekordlieli, rēķinot visus karus kopš Otrā pasaules kara, turpina kāpt.

Saskaņā ar Starptautiskā Stratēģisko pētījumu institūta (IISS) aplēsēm janvāra sākumā prezidenta Vladimira Putina armija bija zaudējusi vismaz 172 000 cilvēku. Ievainojumus guva 611 000 cilvēku, no kuriem tikai 235 000 bija izārstējami. Atlikušos 376 000 sauc par “smagi ievainotiem (kropļotiem).” Tādējādi Krievijas kopējie darbaspēka zaudējumi sasniedz 783 000 cilvēku.

💀 Horror on the highway: in Russia, a truck carrying coffins with the deceased overturned, and the corpses were scattered along the roadside.

⚰️ The cargo was being transported for cremation. pic.twitter.com/VrCdww5LSe

— NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2025