Karš Ukrainā.
Karš Ukrainā.
Foto: REUTERS/SCANPIX

Krievijas armija veikusi masīvu dronu triecienu pa Odesas apgabalu, izraisot nopietnas sekas 0

LETA, LA.lv
11:35, 11. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Naktī uz otrdienu Krievijas armija veica masīvu dronu triecienu Odesas apgabala dienvidiem, un tā rezultātā vairākos enerģētikas objektos izraisījās ugunsgrēki, nodarīti postījumi dzelzceļa transporta uzņēmuma noliktavai, pavēstīja apgabala prokuratūras preses dienests.

Reklāma
Reklāma
TV24
“Zaudējumi kā Bahmutā…” Krievu blogeris negaidīti atzina, ka krievu mēģinājums ieņemt Pokrovsku izraisījis milzīgus zaudējumus
Veselam
7 produkti, no kuriem vajadzētu atteikties sievietēm pēc 40 gadu vecuma. Kādu ļaunumu tie var nodarīt?
Kokteilis
10 lietas mājoklī, kas “apēd” tavu enerģiju
Lasīt citas ziņas

Triecienā Izmajilas rajonā nodarīti postījumi enerģētikas un rūpniecības infrastruktūrai, bet Izmajilas pilsētā – postījumi nodarīti privātmājai, cietusi automašīna. Viens cilvēks ievainots.

Ir uzsākta izmeklēšana par kara noziegumu izdarīšanu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Laimīgi būs tie, kuri laikus uzlikuši ziemas riepas… Svētku brīvdienas sinoptiķi prognozē pārsteigumu pilnas
Kokteilis
“Tādi lieli palagi! Es nespēju gremot…” Magones attiecības ar jauno kavalieri jau plīst pa šuvēm?
Nopietnas apsūdzības celtas pret Ukrainas prezidenta tuvu sabiedroto – runā, ka viņš atstājis valsti

Neraugoties uz aktīvu pretgaisa aizsardzības spēku darbu apgabala dienvidos, ir nodarīti postījumi civilajai enerģētikas un transporta infrastruktūrai, norādīja apgabala valsts administrācijas vadītājs Olehs Kipers.

Ievainotajam ir šrapneļa brūces, viņš piebilda.

Kritiskā infrastruktūra pašlaik darbojas, izmantojot ar ģeneratorus, norādīja apgabala vadītājs.

Ukrainā atslēgs elektrību

Krievija uzbrukusi enerģētikas objektiem trīs Ukrainas reģionos, kā rezultātā patērētājiem pārtraukta elektroenerģijas padeve, ziņo Enerģētikas ministrija.

Ministrija norādīja, ka ienaidnieks uzbruka enerģētikas infrastruktūrai Harkivas, Odesas un Doņeckas apgabalos. “Bojāto enerģētikas infrastruktūras objektu remonta un atjaunošanas darbi turpinās,” norādīja enerģētikas departaments.

Enerģētikas ministrija arī atgādināja, ka 11. novembrī lielākajā daļā Ukrainas reģionu visas dienas garumā rotējoši tiks pārtraukta elektroenerģijas padeve. Arī rūpniecībai un uzņēmumiem līdz dienas beigām jāierobežo elektroenerģijas patēriņš līdz noteiktam līmenim.

Krievijas apšaudes dēļ Ukrainā līdz dienas beigām būs spēkā līdz četriem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem iepriekš paziņoto 3,5 vietā.

Krievi uzbrukuši Ukrainai ar 119 droniem

Naktī uz otrdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 119 droniem, 53 no tiem notriekti, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.

Reklāma
Reklāma

Trieciens pamatā bijis vērsts uz piefrontes reģioniem. Fiksēti 59 trāpījumi 18 lokācijās.

No 119 Krievijas raidītajiem droniem aptuveni 80 bija “Shahed” tipa trieciendroni.

“Galvenais trieciena fokuss ir Doņeckas, Harkivas, Dņipropetrovskas apgabalu piefrontes teritorijas un Odesas apgabals,” teikts paziņojumā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai tiešām? Tramps paziņojis, ka karš Ukrainā vairs neapdraud mieru pasaulē
Šis produkts ir par 281% dārgāks tagad! Kā Ukrainas karš mainījis cenas veikalos?
Situācija saasinās: okupanti krāj ekipējumu un sāk “ložņājošo virzību”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.