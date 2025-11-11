Krievijas armija veikusi masīvu dronu triecienu pa Odesas apgabalu, izraisot nopietnas sekas 0
Naktī uz otrdienu Krievijas armija veica masīvu dronu triecienu Odesas apgabala dienvidiem, un tā rezultātā vairākos enerģētikas objektos izraisījās ugunsgrēki, nodarīti postījumi dzelzceļa transporta uzņēmuma noliktavai, pavēstīja apgabala prokuratūras preses dienests.
Triecienā Izmajilas rajonā nodarīti postījumi enerģētikas un rūpniecības infrastruktūrai, bet Izmajilas pilsētā – postījumi nodarīti privātmājai, cietusi automašīna. Viens cilvēks ievainots.
Ir uzsākta izmeklēšana par kara noziegumu izdarīšanu.
Neraugoties uz aktīvu pretgaisa aizsardzības spēku darbu apgabala dienvidos, ir nodarīti postījumi civilajai enerģētikas un transporta infrastruktūrai, norādīja apgabala valsts administrācijas vadītājs Olehs Kipers.
Ievainotajam ir šrapneļa brūces, viņš piebilda.
Kritiskā infrastruktūra pašlaik darbojas, izmantojot ar ģeneratorus, norādīja apgabala vadītājs.
Ukrainā atslēgs elektrību
Krievija uzbrukusi enerģētikas objektiem trīs Ukrainas reģionos, kā rezultātā patērētājiem pārtraukta elektroenerģijas padeve, ziņo Enerģētikas ministrija.
Ministrija norādīja, ka ienaidnieks uzbruka enerģētikas infrastruktūrai Harkivas, Odesas un Doņeckas apgabalos. “Bojāto enerģētikas infrastruktūras objektu remonta un atjaunošanas darbi turpinās,” norādīja enerģētikas departaments.
Enerģētikas ministrija arī atgādināja, ka 11. novembrī lielākajā daļā Ukrainas reģionu visas dienas garumā rotējoši tiks pārtraukta elektroenerģijas padeve. Arī rūpniecībai un uzņēmumiem līdz dienas beigām jāierobežo elektroenerģijas patēriņš līdz noteiktam līmenim.
Krievijas apšaudes dēļ Ukrainā līdz dienas beigām būs spēkā līdz četriem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem iepriekš paziņoto 3,5 vietā.
Krievi uzbrukuši Ukrainai ar 119 droniem
Naktī uz otrdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 119 droniem, 53 no tiem notriekti, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Trieciens pamatā bijis vērsts uz piefrontes reģioniem. Fiksēti 59 trāpījumi 18 lokācijās.
No 119 Krievijas raidītajiem droniem aptuveni 80 bija “Shahed” tipa trieciendroni.
“Galvenais trieciena fokuss ir Doņeckas, Harkivas, Dņipropetrovskas apgabalu piefrontes teritorijas un Odesas apgabals,” teikts paziņojumā.