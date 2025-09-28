“Krievijas iedzīvotāju skaits nākamo 50 gadu laikā varētu samazināties vismaz par 25%!” Slaidiņš skaidro pārsteidzošo Ukrainas izmeklētāju publiskoto informāciju 16
Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde nākusi klajā ar paziņojumu, ka nākamo 50 gadu laikā Krievijas iedzīvotāju skaits varētu samazināties vismaz par 25 % – to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentē NBS Majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Visnomācošākās demogrāfiskās tendences ir agresorvalsts tālo austrumu reģionos, no kurienes Maskava ir “izgrābusi” lielāko daļu vīriešu un nosūtījusi viņus karā pret Ukrainu.
Kara laikā Krievija līdz šim jau zaudējusi vairāk nekā miljonu savu karavīru, daudz ir arī ievainoto: lielākā daļa ir vīrieši vecumā no 25 līdz 30 gadiem, kas veido demogrāfiskās piramīdas pamatu, liecina izlūku iegūtā informācija.
Tāpēc krievi ļoti aktīvi cenšas vervēt afrikāņus, lai noslēgtu līgumus un nosūtītu uz Ukrainu. Šī Kremļa pieeja vēlreiz norāda uz Putina diktatūras nevēlēšanos pārtraukt cīņu, bet gluži pretēji – turpināt karu pret Ukrainu līdz pēdējam, izmantojot tā sauktās Krievijas federācijas paverdzinātās tautas, kā arī vīriešus no jau okupētajām Ukrainas teritorijām.
Slaidiņš norāda, ka te mēs redzam krievu nacismu: “Tie, lai iet mirt, viņi ir nabadzīgi, bet savus mēs nesūtīsim. Viņi neprotestēs, jo nebūs kam – vīriešu nav, kurš tad taisīs revolūciju –“babuļas”?”
NBS Majors norāda, ka Kupjanskas pusē ir afrikāņi, kuri intervijās stāsta, ka cīnās par Krieviju.