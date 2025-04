Kriss Normens Lieldienas svinēs Rīgā Ieteikt







Pasaules poproka zvaigzne Kriss Normens šogad svinēs kristīgo svētku dienu Rīgā. Iemesls tam ir lielais solo koncerts, kas notiks 2025. gada 21. aprīlī XIAOMI ARĒNA. Šis noteikti būs viens no gada nozīmīgākajiem muzikālajiem notikumiem, jo šogad aprit 50 gadi kopš Kriss Normens radīja savu pirmo superdziesmu "If You Think You" Know How to Love».

Kā tieši Kriss Normens pavadīs Lieldienas Rīgas brīvdienās, to organizatori neatklāj. Taču zināms, ka 1997. gadā viņš Ziemassvētkus Latvijā atzīmēja ar vēsturisku notikumu – albums “Ziemassvētki” tika ierakstīts kopā ar Rīgas Doma zēnu kori. Albumā bija iekļautas tradicionālās Ziemassvētku dziesmas, kā arī kompozīcijas Krisa Normena un Jāņa Lūsēna aranžējumā. Vēl viņš kora pavadībā izpildīja populāro melodiju "Silent Night" un slaveno "Midnight Lady".

2025. gads Krisa karjerā ir īpašs. Tie ir 56 radošuma gadi, tūkstošiem koncertu, miljoniem fanu visā pasaulē. Šī ir jubilejas tūre, kas aptver Eiropas lielākās pilsētas. Rīgā Kriss Normans prezentēs īpašu programmu, kurā būs ne tikai vecie labie hiti, bet arī jauni skaņdarbi. Koncerts būs ne tikai muzikāls notikums, bet arī emocionāls ceļojums cauri mākslinieka dzīves gadu desmitiem. Zvaigzne izpildīs savus slavenākos hitus, kas kļuvuši par pasaules roka klasiku – “Living Next Door to Alice”, “Midnight Lady”, “Needles and Pins”, “Mexican Girl”, “Oh Carol”, “I'll”. Meet You at Midnight” , “Don’t Play Your Rock'N Roll to Me” un citas pasaulslavenas kompozīcijas. Kriss Normens savus fanus iepazīstinās arī ar dziesmām no jaunā albuma “Junction 55”.

Pasaules poproka leģenda

Mūzikas fanus visā pasaulē nav nepieciešams daudz iepazīstināt ar Krisu Normenu. Tieši viņa īpašās aizsmakušās balss dēļ grupa "Kidness" pēc grupas menedžeru ieteikuma savulaik tika pārdēvēta par "Smokey". Kā grupas dalībnieki vairākkārt skaidroja, Krisa “smoky” balss tika asociēta ar “smoke” (angļu valodā “smoke” — “dūmi”), un grupa vēlāk tika pārdēvēta par “Smokie”.

Kriss Normens (īstajā vārdā Kristofers Vords Normens) dzimis mākslinieku ģimenē Jorkšīrā, Lielbritānijā. Puiša tēvs, kura muzikālā gaume veidojusies Elvisa Preslija, “The Beatles", Boba Dilana, Litl Ričarda un “The Rolling Stones” iespaidā, pirmo ģitāru uzdāvināja dēlam, kad Krisam bija septiņi gadi.

1962. gadā Kriss Normens iestājās Bredfordas zēnu skolā, kur satika nākamos savus grupas “Smokie” biedrus Alanu Silsonu un Teriju Atliju.

Sākumā grupai bija dažādi nosaukumi – “The Yen”, “Essence”, “Long Side Down”, “The Elizabethans”. Taču īstos radošos panākumus grupai atnesa liktenīgais nosaukums “Smokie”– 1975. gadā klajā nāca ilgi briedušais grupas "Smokie" debijas albums "Pass It Around", kas tapa kopā ar slaveniem tā laika producentiem un dziesmu autoriem Nikiju Činu un Maiku Čepmenu.

1978. gads bija “Smokie” zelta ēras sākums – tika izdots albums “Montreaux”, kritiķu atzinīgi novērtētais singls “Mexican Girl” kļuva par mega hitu, bet Krisa Normena un Sūzijas Kvatro dziesma “Stumblin' in” sasniedza labāko desmitnieku Amerikas izdevuma “Billboard” tabulā. Tam sekoja žilbinošas slavas gads, koncerttūres visos kontinentos un grupas fanu pilni stadioni.

Galvu reibinoša solo karjera

Kriss Normens pameta “Smokie” 1986. gadā un sāka solo karjeru. Viņa diskogrāfija ir iespaidīga – vairāk nekā 50 singli un vairāk nekā 30 izdoti albumi (9 no tiem kopā ar “Smokie” un 25 solo). Visā pasaulē pārdoti vairāk nekā 30 miljoni ierakstu, un mākslinieks joprojām raksta mūziku un turpina savu koncertdarbību.

Pēc Krisa Normena un Sūzijas Kvatro veiksmīgajiem koncertiem viņš sadarbojās ar grupu “Modern Talking”, “Blue System” un “CC Catch” dibinātāju, komponistu un dziedātāju Dīteru Bolenu.

Ar dziesmu “Midnight Lady” Kriss Normens iekaroja populārās mūzikas Olimpa virsotnes daudzās valstīs. 2014. gadā kopā ar “CC Catch” viņš izveidoja duetu “Another Night In Nashville”.

Pēdējos 23 gadus mūziķis dzīvo Menas salā un jau vairāk nekā 50 gadus ir laimīgā laulībā ar sievu Lindu. Krisam un Lindai piedzima pieci bērni (Braiens, Pols, Maikls, Stīvens, Sjūzena) un četri mazbērni.

“Laimīgākā diena manā dzīvē bija apprecēties,” savās intervijās saka Kriss, īpaši uzsverot sievas Lindas svarīgo lomu viņa dzīvē. Tomēr 2001. gadā dziedātāja ģimeni pārņēma bēdas – viņa dēls Braiens gāja bojā autoavārijā. Tomēr, atguvies no zaudējuma rūgtuma, Kriss Normens turpināja savu veiksmīgo karjeru, viņš joprojām ir gaidīts viesis visā pasaulē.

Skanēs visi hiti un jaunu dziesmu pirmatskaņojumi

Mākslinieks aktīvi koncertē visā pasaulē un ar savu enerģiju pārsteidz tūkstošiem fanu. “Humors un vingrinājumi palīdz uzturēt enerģiju. Lai gan ļoti gribas slinkot, piespiežu sevi iet uz sporta zāli un kustēties,” smaida Kriss, kuram koncertu grafiks sastādīts vairākiem gadiem uz priekšu. Slavenā dziedātāja Krisa Normana vārds saistās ne tikai ar enerģisku roku, bet arī ar liriskām dziesmām, tāpēc koncerts Rīgā solās būt gan rokenrols, gan maigs.

Krisa Normana koncerts nav tikai mūzika, tā ir tikšanās ar laikmetu. Viņa dziesmas ir pazīstamas un mīļas daudzām paaudzēm. Pasākums 21. aprīlī Rīgā, “Arēnā Xiaomi” būs ideāla iespēja iegremdēties unikālā atmosfērā un sajust vienas no pasaules izcilākajām rokzvaigznēm dzīvo enerģiju.

