Kučinskis: Putins nebija rēķinājies ar ukraiņu patriotismu Ieteikt







Visiem labā ziņa ir, ka Krievijas ātrie plāni nav īstenojušies. Šobrīd nepatīkamākais ir lidosta pie Kijevas, bet principā pēc viņu plāniem bija jābūt vairāk – tā TV24 “Speciālizlaidumā” vērtē Māris Kučinskis, 13.Saeimas deputāts, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs.

M.Kučinskis arī uzskata, ka šobrīd tiek izplatīts par daudz dezinformācijas un pat klaju melu. Informācijai šobrīd ir jāpieiet ļoti kritiski.

“Viens no visas Eiropas uzdevumiem būtu noņemt dezinformācijas plūsmu no “Youtube”, “Facebook”. “Youtube” pagaidām nav vērsts uz sadarbību šajā jomā, bet tur ir klaji meli, to es varu apliecināt, jo ik pēc pāris stundām saņemu operatīvo informāciju,” tā M.Kučinskis.

Ukraiņu armija aktīvi pretojas. Visiem bija zināmi Krievijas plāni, tie neīstenojas. Kāpēc?

“Acīmredzot, viņi nerēķinājās, cik liels ir ukraiņu patriotisms. Tas iedod daudz lielāku spēku nekā pavēle iet iekšā kādā svešā valstī un mēģināt iestāstīt, ka tur kaut kas tiek aizstāvēts. Tie cilvēki paši sevi šobrīd aizstāv pret agresoru,” vērtē Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs.