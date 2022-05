Kurš noteicējs: taksists vai klients?

Paralēli emocijām, ko uzjundī spiediens klausīties Krievijas himnu, pagājušajā nedēļā sabiedrību pāršalkusī vēsts par taksista agresiju liek uzdot arī jautājumus par pasažieru drošību un tiesībām. Foto: Ieva Leiniša/LETA

Zigfrīds Dzedulis, Ieva Ēvalde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc tam kad Latviju satricināja ziņa – taksometra vadītājs galēji vardarbīgi izturējies pret klienti, izraudams viņu no auto salona, sabiedrībā uzvirmoja sašutums. Konflikta centrālā ass vērpās ap Krievijas himnu, ko pēc pasažieres stāstītā, viņa neesot vēlējusies klausīties brauciena laikā. Tomēr paralēli emocijām Krievijas nežēlīgā kara sakarā atgadījums liek uzdot arī dažādus jautājumus par pasažieru drošību un tiesībām.

Vai pasažieris, braucot taksometrā, var justies vadītāja neapdraudēts? Kādas ir pasažiera tiesības vēlēties salonā klusumu vai noteiktu muzikālo noformējumu?

Uz jautājumu, vai klients var prasīt taksometra vadītājam brauciena laikā izslēgt skaļu mūziku, nesmēķēt, nelietot necenzētu leksiku, “Bolt” reģionālais vadītājs Latvijā Raimonds Bērziņš atbild, ka jebkāda veida vardarbība vai rupjība, naidīgas simbolikas izvietošana, aizskarošas mūzikas atskaņošana braucienu laikā nav pieļaujama. Tomēr “aizskaroša mūzika” varētu būt arī ļoti subjektīvi traktējams jēdziens.

Patriec no “Bolt”

Taksometra vadītājam, kurš aiz matiem izrāvis no automašīnas sievieti, kas bija lūgusi viņam pārtraukt skaļas mūzikas, tostarp Krievijas himnas, atskaņošanu autosalonā, uz visiem laikiem liegta piekļuve “Bolt” taksometru pārvadājumu platformai. “Bolt” reģionālais vadītājs Bērziņš teic, ka Latvijā kaut kas tāds noticis pirmo reizi. Un pauž nožēlu par notikušo.

Jautāts, ko darīt, lai turpmāk nekas tamlīdzīgs neatkārtotos, Raimonds Bērziņš atbild, ka, ja tiek pārkāpti taksometru pārvadājumu platformas noteikumi vai jebkuri spēkā esošie tiesību akti, “Bolt” ir tiesības bloķēt autovadītāja kontu, par to paziņojot autovadītājam. “Pēc saviem ieskatiem varam aizliegt reģistrēt jaunu autovadītāja kontu, ko šajā situācijā esam arī izdarījuši,” viņš skaidro.

“Mūsu klientiem jebkurā laikā ir pieejama saziņa ar atbalsta dienestu gan lietotnē, gan rakstot e-pastā. Tāpat arī autovadītājiem vienmēr ir iespēja ar mums sazināties un ziņot par problēmsituācijām, ja tādas radušās. Ja apdraudēta cilvēka veselība vai drošība, ikvienu aicinām nekavējoties ziņot Valsts policijai.” Tā arī rīkojusies sieviete konkrētajā situācijā, un pēc pēdējām ziņām policija sākusi kriminālprocesu par huligānismu, vienlaikus vērtējot, vai nav noticis naida noziegums.

Daudz nesūdzoties

Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa teic, ka par taksistu darbu iedzīvotāju sūdzību neesot daudz. Starp saņemtajām lielākoties esot par neizsniegtajiem čekiem un naudas atlikumiem.

“Ja no klienta esam saņēmuši sūdzības, piemēram, par skaļu mūziku autosalonā, netīrību vai aizskarošu uzvedību, taksometru vadītājus brīdinām, prasot turpmāk to nepieļaut,” skaidro Bērziņš, “ikvienam autovadītājam, kurš rupji pārkāpis mūsu noteikumus, tiek liegta piekļuve platformai uz visiem laikiem.”

Lai varētu strādāt par taksometra vadītāju, pēc “Bolt” pārstāvja teiktā, esot vairāki noteikumi. Vadītājiem jābūt vismaz triju gadu pieredzei, Autotransporta direkcijas izsniegtajai taksometra vadītāja kartītei, derīgai autovadītāja apliecībai. Autovadītājiem jāpiekrīt “Bolt” noteikumiem, kas reglamentē pakalpojumu izmantošanu.

Sodus uzlikt neesot tiesību

Uz jautājumu, vai Autotransporta direkcija var sodīt, piemēram, ar naudas sodu taksometra vadītāju par necienīgu izturēšanos pret klientu, tās Licencēšanas daļas vadītājs Māris Vaics atbild, ka direkcijai neesot tiesību piemērot naudas sodu ne autovadītājiem, ne uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar pasažieru komercpārvadājumiem, izmantojot vieglās automašīnas.

Pašlaik Latvijā “Bolt” ir vienīgā lietotne, kas nodrošina taksometra izsaukšanas pakalpojumu, ko pasažieris var izmantot un apmaksāt tikai ar mobilo lietotni vai tīmekļvietni. Autotransporta direkcija izsniedz licences kartīti automašīnām, kuras nodrošina pārvadājumus tikai šo mobilo lietotņu vai tīmekļvietņu ietvaros un kurām ir baltās valsts reģistrācijas numurzīmes. Savukārt taksometru uzņēmumus licencē un licences kartītes taksometriem izsniedz valstspilsētu pašvaldības vai plānošanas reģioni.

Taksometru vadītāju reģistrā jāreģistrējas gan tiem, kuri nodrošina pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, gan taksometru vadītājiem. Lai reģistrētos, soda punktu skaits par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem autovadītājam nevar būt vairāk par septiņiem; viņš nevar būt administratīvi sodīts par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu; viņa valsts valodas zināšanu līmenim jābūt vismaz B līmeņa 1. pakāpē, ko persona apliecina, iesniedzot direkcijā valsts valodas apliecinošu dokumentu. Tāpat jābūt derīgai B kategorijas autovadītāja apliecībai. Ja kāda no šiem noteikumiem iztrūkst vai mainās tā statuss, vadītājs tiek izslēgts no reģistra.

Ētika – katra paša ziņā

No “Bolt” un Autotransporta direkcijas pārstāvju teiktā rodas iespaids, ka taksista uzvedību, pārvadājot klientus, nekas īsti neiegrožo. Nekāda ētikas kodeksa nav. Starp noteikumiem nav nekā, kas liktu taksistam ievērot klienta lūgumus un uzvesties pieklājīgi.

Taksista uzvedība taču ir vismazāk atkarīga no pieredzes autovadīšanā, Autotransporta direkcijas izsniegtās taksometra vadītāja kartītes, autovadītāja apliecības vai citiem dokumentiem, kuri ļauj viņam strādāt nozarē. Vairāk no viņa paša un no tā, ko viņam iemācījuši ģimenē, ko cilvēks apguvis skolā un sabiedrībā, kurā viņš pastāvīgi uzturas. Līdz ar to nav neiespējami, ka šis mežonis – Krievijas himnas mīļotājs, par klaju rupjību nesaņemdams pienācīgu sodu, pēc kāda laika var turpināt strādāt autopārvadājumu nozarē, piemēram, pie saviem paziņām zem citas firmas izkārtnes.

Vai viltus taksisti būs ikdiena?

Starp citu – kāda interesanta nianse: atklājies, ka agresīvais taksometra vadītājs izmantojis taksometru uzņēmuma mobilās lietotnes profilu, kas pieder citam vadītājam. Policija gan esot noskaidrojusi īsto vaininieku. Tomēr, vai fakts, ka šāda situācija varēja rasties, nepadara bezjēdzīgus pat tos daudzos kritērijus, kurus taksometra vadītājiem izvirza uzraugošās iestādes? Kādēļ, lai “pa draugam” pie stūres nesēstos, piemēram, noziedznieks?

Atrodoties uz šī paša taksometra vadītāja agresivitātes izraisītā satricinājuma viļņa, mikroblogošanas vietnē “Twitter” cilvēki aktīvi dalās ar pieredzi, kad izsauktā taksometra vadītāja vietā pakalpojumu izpildīt ieradies kāds cits. (“Bolt” lietotne sniedz iespēju izdarīt izvēli par labu konkrētam cilvēkam.) Vai strādāšana ar svešu licenci būtu kāda “jaunā norma”? “Ja nav nekādas kontroles, kas sēž pie stūres, kā vispār var justies droši?” jautā diskusijas aizsācēja. “Taksistu An­dri apstādināja policija par agresīvu braukšanu, un beigās izrādījās, ka viņš ir Vitālijs,” pieredzē dalās kāds cits. Vairāki sarunas dalībnieki izsaka pieņēmumu, ka pakalpojuma kvalitāte sašūpojusies pēc tam, kad darba meklētāju rindās stājušies ar Krieviju saistītās “Yandex” taksometru pārvadājumu platformas darbinieki. Tagad pat tiekot praktizēta šoferu “profilu īre”.

Komentē Raimonds Bērziņš, “Bolt” reģionālais vadītājs Latvijā: “”Bolt” autovadītāja personisko kontu drīkst izmantot tikai tā persona, kura veikusi reģistrāciju un iesniegusi nepieciešamos dokumentus. Nodot “Bolt” autovadītāja kontu vai piešķirt to citām personām, kā arī izmantot “Bolt” pakalpojumu neatļautiem vai nelikumīgiem mērķiem ir aizliegts. Pārkāpumu gadījumā “Bolt” bloķē piekļuvi “Bolt” platformai neatgriezeniski, ja nepieciešams, sniedz informāciju Valsts policijai. Situāciju šobrīd izmeklē Valsts policija, ar kuru mēs sadarbojamies.”