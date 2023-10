Advokāte: Tiesnesis ir tikai cilvēks – viņš var kļūdīties. Ko par šādu apgalvojumu saka ģenerālprokurors? Ieteikt







Kāpēc tiesas uzsūc slikti izmeklētas lietas? Runājam par to, ka sagatavoti brāķi, bet tiesas vienalga tos apstrādā, šādu tēzi izteica TV24 raidījums “Kārtības rullis”.

Protams, tā var gadīties. Iemesli var būt dažādi. Varbūt arī tiesneša subjektīvais viedoklis. Ja viņš redz vai viņš uzskata, ka persona ir vainīga, tad viņš varbūt piever aci uz pierādījumu trūkumu. Diemžēl tas ir novērots praksē, bet es neuzskatu, ka tā ir laba prakse, – tiesnesis gan ir tikai cilvēks un viņš var kļūdīties ar savu iekšējo pārliecību, šādu viedokli pauž Jeļena Kvjatkovska, zvērināta advokāte.

“Tieši tāpēc mums ir nepieciešami tik augsti pierādīšanas standarti, lai personas vaina būtu pierādīta ārpus saprātīgām šaubām. Šis drīzāk raksturīgs vecāka gada gājuma tiesnešiem, varbūt tas vēl ir mantojums no padomju laika, kad tika uztverts, ka prokuratūra un tiesa ir kā viens vesels, bet advokāts ir tikai tas, kas kaitina tiesnesi un traucē visiem. Varbūt tas arī ir iemesls. Bet diemžēl tā ir, ka pierādīšanas latiņa netiek vienmēr turēta augstā līmenī,” tā savu redzējumu skaidro krimināltiesību advokāte.

Juris Stukāns, ģenerālprokurors, uz šo reaģējot, saka: “Pilnībā nepiekrītu. Advokāti kaut ko izdomā, sēž un nezina, kurā realitātē viņi dzīvo. Latvijā tiesas saņem, ja mēs tā paskatāmies Eiropu un vispār pasauli, vislabākās lietas, salīdzinot ar citām valstīm. Mums ir 2% attaisnojošo spriedumu, citās valstīs tas ir pat 50 uz 50, līdz ar to tiesas saņem pietiekoši kvalitatīvas lietas, salīdzinot ar citām valstīm.”

Bet to, ko runā advokāti par pierādījumu apjomu, daudzumu, tas ir tiesas uzdevums – izvērtēt katra konkrētā lietā, vai tas ir pietiekams, vai nav pietiekams. Prokurors ir pirmais, kurš saņem no izmeklēšanas lietu, skata pierādījumu pietiekamību, tad vai nu uzdod, vai izdara pats papildus – tikai tad, kad prokurors ir gatavs iet uz tiesu un valsts vārdā uzturēt apsūdzību, viņš nosūta lietu tiesai. Tā sistēmu skaidro Stukāns

Viņš atkārto: “Attaisnoto gadījumu skaits Latvijā ir viszemākais pat pasaulē. To neizprot pat citas valstis, jo citās valstīs arī prokurors sūta lietas tiesai 50 uz 50, jo tiesa tad izlems – ir vai nav vainīgs apsūdzētais.”

“Mums ir palikusi, nezinu, no kurienes, tāda pozīcija, ja lieta nonāk tiesā. Ja attaisno, tas ir slikti. No citas valstis to tā nevērtē. Tāpēc mums jāmaina šī izpratne – katram ir jāpilda savs uzdevums. Vissliktākais gadījums ir, ja attaisnojošs spriedums balstīts uz izmeklēšanas prokurora kļūdām! Tas, ka tiesnešiem un prokuroriem var atšķirties vērtējumi par konkrētu faktu un pierādījumiem, tas visā pasaulē tiek atzīts par normālu lietu. Tālāk tiesa vērtē,” saka ģenerāļprokurors.