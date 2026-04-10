"Dienesti nestāsta mums visu – un tam ir viens liels iemesls!" Jānis Sārts atklāj, kāpēc sabiedrība redz tikai daļu patiesības
NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors TV24 raidījumā “Dienas personība” Jānis Sārts norāda, ka drošības dienestu komunikācija ar sabiedrību pēdējā laikā ir kļuvusi atklātāka, tomēr tā joprojām ir rūpīgi dozēta. Viņš uzsver – publiski izskan tikai daļa no tā, ko dienesti patiesībā zina.
Sārts skaidro, ka šāda pieeja nav nejauša. Viens no galvenajiem iemesliem ir nepieciešamība neizpaust pārāk daudz informācijas potenciālajam pretiniekam. Ja tiktu atklāts pilns situācijas redzējums, tas ļautu pretējai pusei saprast gan to, kas ir zināms, gan to, kas – vēl nav.
Otrs būtisks aspekts ir informācijas iegūšanas metodes. Pat netieši atklājot detaļas, iespējams radīt priekšstatu par to, kādā veidā informācija tiek iegūta. Tas savukārt var apdraudēt gan izlūkošanas avotus, gan pašu informācijas ieguves procesu.
“Tas ir nepārtraukts balanss,” norāda Sārts, uzsverot, ka dienestiem jāspēj vienlaikus aizsargāt sensitīvu informāciju un sniegt sabiedrībai pietiekamu izpratni par notiekošo.
Līdz ar to sabiedrībai jāapzinās – tas, kas tiek publiski paziņots, ir tikai daļa no kopējās ainas, un aiz kulisēm notiek daudz vairāk, nekā iespējams atklāt.