“Mēs šobrīd nevaram atļauties naidoties…” Uzņēmējs norāda uz sabiedrības sašķeltību un neapmierinātību 0
Sabiedrībā valdošais naids nav nekas jauns, uzsver uzņēmējs un aktieris Ivars Auziņš TV24 raidījumā “Preses klubs”. Viņš norāda, ka šādus sašķeltības brīžus esam piedzīvojuši jau agrāk, un tie nereti noved pie ļoti bīstamām sekām.
Auziņš stāsta, ka cilvēces vēsture pagājušajā gadsimtā pierāda, cik ātri šādas situācijas var aizvest ļoti nepatīkamā virzienā. “Hitleriskajā Vācijā vienam vīram izdevās vāciešus sašķelt zibenīgi, un tas noveda pie tā, ka viņi sāka viens otram mājas dedzināt,” viņš atgādina.
Pēc Auziņa domām, protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas bija skaļš, taču pastāv arī otra sabiedrības daļa, kas klusēja vai tika pārbļauta. “Tie visticamāk ir pensionāri un cilvēki, kuri neatnāca un šobrīd nav sadzirdēti,” viņš uzskata.
Tomēr Auziņš notiekošajā nesaskata neko sliktu: “Mēs esam ieguvuši laiku, un to vajadzētu izmantot, lai abas puses satiktos un atklāti izrunātu, kas sāp un par ko ir uztraukums.”
Viņš uzsver, ka šis nav tikai jautājums par Stambulas konvenciju – tas ir jautājums par pārmaiņām, kas sākās ar vēja ģeneratoriem un turpinās ar Covid-19 laiku. “Arī toreiz sabiedrība tika sašķelta divās daļās. Vai vajadzēja tik drastiskus noteikumus? Es domāju, ka nē,” saka Auziņš.
Viņš piebilst, ka daudzi šo laiku nav aizmirsuši – sabiedrībā joprojām ir rūgtums, un tas nav labi, jo rūgtums pie kaut kā novedīs. “Viss, kas tagad notiek, ir kaut kā cita rezultāts. Šis laiks jāizmanto lietderīgi – abām pusēm ir jāizrunā viss. Mēs šobrīd nevaram atļauties naidoties,” uzsver Auziņš.