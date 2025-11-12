“Mēs šobrīd nevaram atļauties naidoties…” Uzņēmējs norāda uz sabiedrības sašķeltību un neapmierinātību 0

LA.LV
21:02, 12. novembris 2025
Viedokļi

Sabiedrībā valdošais naids nav nekas jauns, uzsver uzņēmējs un aktieris Ivars Auziņš TV24 raidījumā “Preses klubs”. Viņš norāda, ka šādus sašķeltības brīžus esam piedzīvojuši jau agrāk, un tie nereti noved pie ļoti bīstamām sekām.

Reklāma
Reklāma
“Viena no pretīgākajām iestādēm Latvijā!” Klienti šūmējas par pasniegtā ēdiena kvalitāti populārā picērijā Latvijā 48
Kas notiek Lietuvā? Aculiecinieks iemūžinājis uz dzelzceļa sliedēm reti redzamu ainu
Kokteilis
Astrologi un numerologi atklāj: Tiem, kas dzimuši šajos trīs mēnešos, piemīt neparasta dāvana
Lasīt citas ziņas

Auziņš stāsta, ka cilvēces vēsture pagājušajā gadsimtā pierāda, cik ātri šādas situācijas var aizvest ļoti nepatīkamā virzienā. “Hitleriskajā Vācijā vienam vīram izdevās vāciešus sašķelt zibenīgi, un tas noveda pie tā, ka viņi sāka viens otram mājas dedzināt,” viņš atgādina.

Pēc Auziņa domām, protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas bija skaļš, taču pastāv arī otra sabiedrības daļa, kas klusēja vai tika pārbļauta. “Tie visticamāk ir pensionāri un cilvēki, kuri neatnāca un šobrīd nav sadzirdēti,” viņš uzskata.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Smirdīgajai Eiropai” vajadzētu maksāt Baltkrievijai par tīru gaisu. Lukašenko pārliecināts, ka šī diena tuvojas
Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumus atzīst par neatbilstošiem Satversmei
Kokteilis
VIDEO. “Ziedonis (vietējie zinās) labā štimmungā cienīgi apsveicinājies ar visiem augstiem priekšniekiem!” Vietējais kungs atdzīvina stīvu pasākumu Salacgrīvā

Tomēr Auziņš notiekošajā nesaskata neko sliktu: “Mēs esam ieguvuši laiku, un to vajadzētu izmantot, lai abas puses satiktos un atklāti izrunātu, kas sāp un par ko ir uztraukums.”

Viņš uzsver, ka šis nav tikai jautājums par Stambulas konvenciju – tas ir jautājums par pārmaiņām, kas sākās ar vēja ģeneratoriem un turpinās ar Covid-19 laiku. “Arī toreiz sabiedrība tika sašķelta divās daļās. Vai vajadzēja tik drastiskus noteikumus? Es domāju, ka nē,” saka Auziņš.

Viņš piebilst, ka daudzi šo laiku nav aizmirsuši – sabiedrībā joprojām ir rūgtums, un tas nav labi, jo rūgtums pie kaut kā novedīs. “Viss, kas tagad notiek, ir kaut kā cita rezultāts. Šis laiks jāizmanto lietderīgi – abām pusēm ir jāizrunā viss. Mēs šobrīd nevaram atļauties naidoties,” uzsver Auziņš.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Cilvēki tiešām jūk prātā…” Sabiedrība nogurusi no strīdiem par Stambulas konvenciju
“Šis ir cūciski!” Valmieras Valsts ģimnāzijas aktivitātes sociālajos medijos raisa bažas par jauniešu viedokļa ietekmēšanu
TV24
“Mani šie dati nepārsteidz…” Eksperte komentē sabiedrības negatīvo attieksmi pret valdību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.