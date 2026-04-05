Viņš tika kremēts… Slimnīca sešas reizes radiniekiem atdevusi “nepareizu” līķi 0
Glāzgovas Queen Elizabeth University Hospital mortuārā notikušas šokējošas kļūdas – sešas reizes slimnīca radiniekiem atdevusi nepareizu mirušo. Vienā gadījumā ģimene pat aizvadīja bēres un veica kremāciju, ticot, ka atvadās no sava tuvinieka. Tikai pēc tam atklājās briesmīgā patiesība.
Kopš 2015. gada, kad tika atvērta šī miljardu mārciņu vērtā “super-slimnīca”, NHS Greater Glasgow and Clyde saņēmusi vismaz piecas oficiālas sūdzības par mirušo sajaukšanu. Kopumā seši līķi nonākuši nepareizās rokās, tā vēstīts vietnē Express.
Visnopietnākajā gadījumā ģimene izgāja cauri visam bēru procesam un kremēja svešu cilvēku. Tā rezultātā otra ģimene palika bez sava tuvinieka mirstīgajām atliekām.
Pārējos piecos gadījumos kļūdas atklājās pirms bēru ceremonijām, tāpēc tās nebeidzās ar neatgriezeniskām sekām.
pat politiķi iesaistījušies, incidentu nodēvējot par nepiedodamu un aicinājis policiju Skotijā sākt izmeklēšanu. “Viena kļūda jau ir par daudz. Sešas ir skandāls. Šādi šokējoši pārkāpumi rada milzīgas ciešanas ģimenēm, kuras jau tā ir sērās,” tā medijs citē kāda politiķa teikto.
Slimnīca atzinusi kļūdas un atvainojusies kļūdu skartajām ģimenēm. Slimnīca apgalvo, ka mortuārā ir “ļoti stingras” identifikācijas un marķēšanas sistēmas, taču atzīst, ka šajos gadījumos tās netika ievērotas.