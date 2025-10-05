Laika prognoze nākamajai nedēļai: pirmdiena un otrdiena būs salīdzinoši patīkamākās 0
Jaunās nedēļas sākumā laiks būs sausāks, tomēr no nedēļas vidus kļūs lietaināks un vējaināks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Pirmdiena un otrdiena būs sausākās šīs nedēļas dienas, tikai vietām būs neliels lietus. Tomēr no nedēļas vidus Latvijai atkal pietuvosies jauns ciklons, kā rezultātā teritoriju šķērsos jaunas nokrišņu zonas, un arī vējš atkal kļūs brāzmains.
Pirmdien debesis klās mākoņi, bet vietām laiks skaidrosies. Naktī galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos palaikam gaidāms lietus, vietām Kurzemē iespējamas lietusgāzes un pērkona negaiss. No rīta lietus mitēsies, un diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas naktī jūras piekrastē brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē, bet dienā iegriezīsies no dienvidiem, dienvidaustrumiem. Temperatūra naktī pazemināsies līdz +6…+10 grādiem, bet dienā gaiss iesils tikai līdz +11…+14 grādiem.
Otrdien un trešdien saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem debesīm skaidrojoties. Otrdien palaikam gaidāms neliels lietus.
Savukārt, sākot ar trešdienas rītu, valsts teritoriju no rietumu puses šķērsos plaša nokrišņu zona – rietumu un centrālajos rajonos līs, bet austrumu rajonos lietus gaidāms ceturtdien.
Piektdien valsti no rietumiem jau atkal šķērsos jauna nokrišņu zona, kas atnesīs lietu visā valsts teritorijā, un pastiprināsies arī vējš.
Otrdien un trešdien nakts stundās gaiss atdzisīs līdz +3…+8 grādiem, savukārt piekrastē un vietām arī Kurzemē būs nedaudz siltāk – līdz +8…+12 grādiem. Ceturtdien un piektdien naktī zem mākoņu segas nebūs aukstāk par +7…+12 grādiem. Dienās gaiss iesils līdz +12…+15 grādiem.
Arī brīvdienās bieži varēs novērot lietus mākoņus, kas piekrastē atnesīs stiprākus nokrišņus. Vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem un piekrastē pastiprināsies brāzmās 15-16 metriem sekundē. Gaiss kļūs vēsāks, naktīs atdziestot līdz +4…+9 grādiem, bet dienās tikai vietām termometra stabiņš pakāpsies augstāk par +10 grādiem.