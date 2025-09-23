Foto: LETA

Ir septembra vidus, bet kur Latvijas āboli? Šādu jautājumu veikala “Rimi” kontekstā uzdevis kāds sociālo mediju platformas “X” lietotājs, norādot, ka tirdzniecībā šobrīd dominē āboli no Polijas un Itālijas, nevis vietējie labumi.

Vīrietis “X” publicēja video no veikala, rakstot komentāru: “Rimi nav nopērkami Latvijā audzēti āboli. Septembra vidū. Laikam pie mums tie neaug. Polijā aug. Itālijā aug. Latvijā – nē.”

Gan citi “X” lietotāji, gan “Rimi” pārstāvji norāda – ābolu raža šogad Latvijā ir ļoti slikta. Izaicinošie laikapstākļi darījuši savu!

Inese Pētersone, “Rimi Latvia” kategoriju departamenta vadītāja, skaidro: “Ņemot vērā šī gada izaicinošos laikapstākļus, Latvijas ābolu raža ir salīdzinoši maza, kā arī vērojami izaicinājumi ar pieejamās produkcijas kvalitāti. Pašlaik vietējie audzētāji un piegādātāji veic ražas novākšanu un šķirošanu, lai saprastu apjomus, ko varēs piedāvāt “Rimi” veikaliem. Piegādātāji prognozē, ka drīz būs gatavi sākt Latvijas ābolu piegādes, un “Rimi” veikalos tie varētu būt pieejami jau septembra beigās vai oktobra sākumā.”

Kas attiecas uz importa āboliem, “Rimi Latvia” kategoriju departamenta vadītāja norāda: “Polijā un Itālijā, kā arī citās valstīs āboli tiek audzēti lielos apjomos, nodrošinot arī atbilstošu ražu. Attiecīgi, ja kādam audzētājiem ir sliktāka raža, ir daudz iespēju, ar ko aizvietot. Savukārt Latvijas ābolu sezona ir salīdzinoši īsa, bet importētie āboli pieejami visu gadu, jo tos iespējams arī attiecīgi uzglabāt.

Ārzemju piegādātāji tiek iesaistīti, piemēram, ja pašmāju ražotājiem un audzētājiem beigusies ražas sezona vai nav iespējams piegādāt nepieciešamo apjomu. Būtiski ņemt vērā, ka vietējo augļu un dārzeņu sortiments mainās gan atkarībā no sezonalitātes vai citiem apstākļiem, gan arī pircēju intereses. “Rimi” veikalos Latvijas ābolus tirgojam, kamēr vien vietējiem piegādātājiem ir sortiments, ko piedāvāt.”

