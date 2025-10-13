Laikapstākļus nosaka ciklona rietumu mala. Laika prognoze pirmdienai 0
Pirmdien Latvijā būs daudz mākoņu un vietām līs, prognozē sinoptiķi. Pūtīs mēreni stiprs ziemeļrietumu vējš, piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 19 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +5..+11 grādiem.
Rīgā palaikam gaidāms lietus un ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +10 grādiem.
Laikapstākļus nosaka ciklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1009 hektopaskāliem Alūksnē līdz 1018 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē.