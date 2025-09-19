Latgale kļūst par frontes līniju – tā ir pēdējā vieta starp Eiropu un agresoru 0

12:14, 19. septembris 2025
Viedokļi

Raimonds Čudars, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs (JV), TV24 raidījumā “Latgales SEZ biznesam” uzsver, ka Latgalei ir īpaša nozīme Eiropas drošībā, jo tieši tur beidzas Eiropa un sākas agresīvais austrumu kaimiņš – Krievija.

Trīs Krievijas iznīcinātāji ielidojuši Igaunijas teritorijā; igauņi pieprasa NATO 4. panta konsultācijas 121
“Eiropai ir robežas. Pavisam konkrētas robežas novilktas. Tur, Latgalē, beidzas Eiropa un sākas tas, kas diemžēl šobrīd ir – agresīvs, imperiālistisks austrumu kaimiņš. Diemžēl mēs esam situācijā, ka ne tikai Latgale, bet arī Latvija ir pierobežas valsts, un negatīvā ietekme, kas saistīta ar ģeopolitisko situāciju, eksistē. Mēs nedrīkstam to noliegt šobrīd,” uzskata Čudars.

Viņš stāsta, ka Latgale visvairāk izjūt negatīvo situāciju Krievijā un drošības draudus. Tāpēc būtiski ir jautājumi par to, kā tiek stiprināta reģiona noturība.

“Latgale ir prioritāte. Tā ir prioritāte arī Eiropā. Mēs saprotam, ka tieši austrumu pierobežā Eiropā situācijas ir dažādas – ja Eiropas dienvidu vai centrālā daļa robežojas ar Ukrainu, tad tur notiek intensīva kustība, bet pie mums un mūsu tuvākajiem kaimiņiem ir pārrautas tūrisma un uzņēmējdarbības saites, par ko var vainot tikai Krieviju,” pauž ministrs.

