Ilustratīvs foto.
Foto: Edijs Pālens/LETA

“Latviešu mentalitāte tam nav gatava!” Sabiedrībā diskutē, vai Latvijā būtu reāli ieviest četru dienu darba nedēļu 74

LA.LV
6:45, 28. marts 2026
Viedokļi

Diskusijas par darba un privātās dzīves līdzsvaru pēdējos gados kļūst arvien aktuālākas, un arvien biežāk izskan arī jautājums par četru dienu darba nedēļu. Šoreiz plašākas sarunas sociālajos tīklos izraisījis kāda vīrieša ieraksts platformā “Threads”, kur viņš aicina aizdomāties, vai šāds modelis vispār būtu iespējams arī Latvijā.

Veselam
7 pārtikas produkti, kas var veicināt vēža attīstību – daļa no tiem garšo mums daudziem
Veselam
18 “neveselīgi” pārtikas produkti, kas patiesībā nāk par labu cilvēka organismam
Trešais pasaules karš jau ir sācies: Budanovs nāk klajā ar satraucošu paziņojumu par Ukrainu
Lasīt citas ziņas

Savā ierakstā viņš raksta: “Vai, Jūsuprāt, Latvijā būtu reāli pāriet uz 4 dienu darba nedēļu? Protams nesamazinot algas. Darba devēji noteikti par šo iebildīs, bet vairākās valstīs jau ir pētījumi, eksperimenti un izmēģinājumi, kur šis strādā – cilvēki ir laimīgāki un produktivitāte nesamazinās.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Krievija veikusi masveida dronu triecienu Odesai – cietis arī dzemdību nams
Šodien gaidāma saulaina diena: cik augstu pakāpsies termometra stabiņš?
Krimināls
“Uzmanieties no neredzamiem zagļiem!” Aplaupīts iemīļotais rotaslietu uzņēmums “Nela Gems”

Šis jautājums ātri vien piesaistīja lielu uzmanību un izraisīja plašu diskusiju. Ideja par īsāku darba nedēļu daudziem šķiet vilinoša, jo tā nozīmētu vairāk laika ģimenei, atpūtai un personīgajām interesēm. Vienlaikus tā liek domāt arī par to, vai Latvijas darba tirgus un ekonomiskā situācija vispār ļautu ieviest šādas pārmaiņas.

Citviet pasaulē četru dienu darba nedēļas modelis jau ir izmēģināts dažādos pilotprojektos. Rezultāti nereti rāda, ka darbinieki kļūst motivētāki, samazinās izdegšana un pat uzlabojas darba kvalitāte.

Latvijas gadījumā īpaši aktuāls ir jautājums par darba devēju gatavību. Daudzi uzņēmumi varētu baidīties no produktivitātes krituma vai papildu izmaksām, savukārt darbinieki cerētu uz pretējo – efektīvāku darbu un lielāku apmierinātību ar dzīvi.

Lūk, ko par to, vai šāds modelis būtu iespējams arī Latvijā, domā sabiedrībā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šis uzņēmums morāli ir beidzies jau sen” – ļaudis norāda uz virkni nejēdzību “Latvijas Pastā”
“Esmu neviltoti pārsteigts par sistēmas loģiku…” Šoferis neizpratnē par saņemto sodu, braucot bez OCTA
“Viņš man staigāja pakaļ un kliedza.” Sieviete piedzīvo nepatīkamu incidentu, bet visvairāk pārsteidz apkārtējo vienaldzība
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.