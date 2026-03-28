"Latviešu mentalitāte tam nav gatava!" Sabiedrībā diskutē, vai Latvijā būtu reāli ieviest četru dienu darba nedēļu
Diskusijas par darba un privātās dzīves līdzsvaru pēdējos gados kļūst arvien aktuālākas, un arvien biežāk izskan arī jautājums par četru dienu darba nedēļu. Šoreiz plašākas sarunas sociālajos tīklos izraisījis kāda vīrieša ieraksts platformā “Threads”, kur viņš aicina aizdomāties, vai šāds modelis vispār būtu iespējams arī Latvijā.
Savā ierakstā viņš raksta: “Vai, Jūsuprāt, Latvijā būtu reāli pāriet uz 4 dienu darba nedēļu? Protams nesamazinot algas. Darba devēji noteikti par šo iebildīs, bet vairākās valstīs jau ir pētījumi, eksperimenti un izmēģinājumi, kur šis strādā – cilvēki ir laimīgāki un produktivitāte nesamazinās.”
Šis jautājums ātri vien piesaistīja lielu uzmanību un izraisīja plašu diskusiju. Ideja par īsāku darba nedēļu daudziem šķiet vilinoša, jo tā nozīmētu vairāk laika ģimenei, atpūtai un personīgajām interesēm. Vienlaikus tā liek domāt arī par to, vai Latvijas darba tirgus un ekonomiskā situācija vispār ļautu ieviest šādas pārmaiņas.
Citviet pasaulē četru dienu darba nedēļas modelis jau ir izmēģināts dažādos pilotprojektos. Rezultāti nereti rāda, ka darbinieki kļūst motivētāki, samazinās izdegšana un pat uzlabojas darba kvalitāte.
Latvijas gadījumā īpaši aktuāls ir jautājums par darba devēju gatavību. Daudzi uzņēmumi varētu baidīties no produktivitātes krituma vai papildu izmaksām, savukārt darbinieki cerētu uz pretējo – efektīvāku darbu un lielāku apmierinātību ar dzīvi.
Lūk, ko par to, vai šāds modelis būtu iespējams arī Latvijā, domā sabiedrībā.