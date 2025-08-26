Latviešu seriāls “Dumpis” iekaro Ukrainas skatītājus sirdis 0
Pagājušajā nedēļā Ukrainas televīzijas kanālā “Суспільне Культура” pirmizrādi piedzīvoja režisora Andreja Ēķa latviešu militārā drāma “Dumpis”, kas balstīta uz patiesiem notikumiem par varoņa ideālista vadītu sacelšanos pret Kremļa režīmu uz militāra karakuģa 1975. gada Rīgā.
Pārraide guva lielu atsaucību – auditorija pieauga par 97%, salīdzinot ar kanāla vidējiem rādītājiem, un seriālu noskatījās vairāk nekā 400 tūkstoši skatītāju.
“Dumpis” pērn atzīts par gada labāko seriālu Latvijā un saņēmis nacionālo kino balvu “Lielais Kristaps”. Tagad tas veiksmīgi startējis arī Ukrainā.
Režisors Andrejs Ēķis atzinis, ka ir ļoti priecīgs par šādu starptautisku interesi un skatītāju atsaucību, saucot to par lielu panākumu visai filmas veidotāju komandai.
Daudzsēriju filma ir uz patiesiem notikumiem balstīta vēsturiskā drāma, kas norisinās 1975. gada Rīgā – viena cilvēka uzsākta cīņa pret valdošo iekārtu, kas izraisa dumpi uz PSRS bruņukuģa “Storoževoj”. Zaudējis ticību Padomju Savienības vadītājiem un militārajai struktūrai, politiskais komisārs Valērijs Špagins, savu komunistisko ideālu vadīts, izlemj sarīkot dumpi uz kuģa. Iestājoties pret korupciju, visatļautību un vienkāršo cilvēku pazemošanu, viņš aizsāk sacelšanos, kas pārvēršas par daudz ko lielāku, kā sākotnēji iecerēts. Padomju Savienības vadība dara visu, lai dumpi apturētu un pēc tam informāciju par sacelšanos noslēptu.
Psiholoģiskais trilleris ļauj sekot līdzi cilvēka cīņai pret nepārvaramo varu, spilgti portretējot dažādos varoņu raksturus un viņu vērtības, kas pakļautas valdošās sistēmas spiedienam, apdraudot gan dzīvību, gan tālāko pastāvēšanu. Kas notiek ar cilvēku, kurš izlemj iestāties pret valdošo diktatūru, balstoties uz savu pārliecību, ka sabiedrības labums ir stādāms augstāk par elites grupas labklājību. Stāsts par cilvēcību un taisnīgumu totalitāra režīma un visurvaldošās propagandas griežos.
Režisors Andrejs Ēķis skaidro: “Mans mērķis bija atspoguļot to īpašo atmosfēru, kāda valdīja padomju laikos – kad valdošā ideoloģija bija nepatiesa un melīga, ietekmējot cilvēku prātus, rosinot vienam otru nodot un ikdienā runāt nepatiesību, neskatoties uz savām īstajām domām. Krievijas totalitārais režīms šodien ne ar ko neatšķiras no padomju laiku Kremļa, armijā tikumi nav mainījušies, bet traģisko neatbilstību starp ideoloģiskajiem lozungiem un nožēlojamo realitāti joprojām saskata varbūt tikai daži cilvēki. Šo arī vēlējāmies parādīt “Dumpī”. Varbūt šis stāsts iedrošinās kādu dumpinieku rīkoties līdzīgi arī Krievijā mūsdienās!”
“Tet” galvenais izpilddirektors Uldis Tatarčuks norāda: “Kino ir lielisks veids, kā izglītot sabiedrību par dažādiem būtiskiem jautājumiem, tai skaitā, mazāk zināmām vēstures lapaspusēm. Tādēļ lepojamies, ka varam atbalstīt un ieguldīt tādu kinodarbu tapšanā, kas atklāj cilvēciskās vērtības caur aizraujošiem un patiesiem vēstures notikumiem. Ticu, ka šis stāsts daudzus skatītājus rosinās domāt ne tikai par vēsturi, bet arī arvien šodien aktuāliem jautājumiem, īpaši tagad, kad mieru un stabilitāti nevaram uztvert par pašsaprotamu.”
Filmas radošo kodolu veido režisors Andrejs Ēķis, scenārija autori: Ivo Briedis, Nastja Nastyushkina, Vitālijs Dokalenko, producenti Dita Cimermane, Aija Ansone, Vitālijs Dokalenko.
Galveno Valērija Špagina lomu atveido aktieris Dainis Grūbe. Lomās: Elīna Hanzena, Andris Keišs, Inga Tropa, Egons Dombrovskis, Jēkabs Reinis, Agnese Budovska, Igors Čerņavskis un citi.
Daudzsēriju filmu veidojusi studija “Cinevilla Films”. Projektu atbalsta tehnoloģiju un izklaides uzņēmums “Tet” un Nacionālais kino centrs (ERAF / REACT-EU projekta “Latvijas kino industrijas uzņēmumu izaugsme, veicinot to profesionālo veiktspēju” Nr.13.1.4.0/22/I/001 ietvaros).