Piedāvājam fragmentu no raidījuma “(Bez)maksas sports”, kurā sporta žurnālisti Jānis Celmiņš un Rolands Eliņš iztaujā FK “Liepāja” ilggadējo direktoru Dāvidu Jansonu un Virslīgas pretendentes “Ogre United” līdzdibinātāju un bijušo “Virslīgas” izpilddirektoru Emīlu Latkovski par futbola kluba uzturēšanas izmaksām.

Kāds budžets nepieciešams, lai izveidotu futbola Virslīgas klubu, ar ko varētu tēmēt uz Eirokausu sasniegšanu? Kādas ir spēlētāju algas, treneru algas, cik plaša kluba administrācija nepieciešama, kādi ir izdevumi mājas spēlēm un izbraukuma spēlēm, cik jāierēķina apsardzē un cik – vitamīnos?

Raidījums “(Bez)maksas sports” ir TV4 un Sportacentrs.com komandas veidots informatīvi analītisku un izglītojošu stāstu un diskusiju raidījums par mūsdienu lielajiem jautājumiem sportā. Raidījums pilnā garumā pieejams kanālā TV4 (otrdienu vakaros), portālā Sportacentrs.com, TV4 Youtube.com kanālā, kā arī audio formātā visās populārākajās audio straumēšanas platformās.

