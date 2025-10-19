Gribi labāku atmiņu? Izrādās, viss sākas nevis ar tableti, bet ar dažiem ikdienas ieradumiem 0

Vai uztura bagātinātāji tiešām palīdz uzlabot atmiņu, vai arī tie ir tikai skaists mārketinga triks? Zane Anna Litauniece, neiroloģe, atmiņas speciāliste, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbild uz jautājumu.

“Veselam cilvēkam, kurš labi ēd un domā par savu smadzeņu veselību, var epizodiski kaut ko uzbūstot savās smadzenēs. Tie ir klasiski preparāti, kas mazina stresu un atslābina,” stāsta Litauniece.

No tiem, piemēram, magnijs, omega-3 taukskābes, D vitamīns, folskābe. Viņa norāda, ka katram uztura bagātinātāju lietošana ir individuāls process.

Svarīgi atcerēties, ka nevar domāt, ka, sadzeroties uztura bagātinātājus, varēs sēdēt dīvānā un viss būs labi. “Ir jāsakārto pamatu pamats, kas ir dienas režīms. Miegs ir fundamentāli svarīgs atmiņai un, protams, arī fiziskas aktivitātes, kas ir ļoti fundamentāli svarīgas,” skaidro Litauniece.

Esot pierādīts, ka gan spēka treniņi, gan mērena slodze vismaz 150 minūtes nedēļā pozitīvi ietekmē atmiņu.

