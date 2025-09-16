“Šis jautājums joprojām ir bankas aktualitāte!” Latvijas Bankas prezidents atklāj, kur un kā X stundā tikt pie naudas 26

X stundā bankomāti darbosies, tiem tiks pievesta papildus nauda, bet, ja gadījumā būs interneta pārrāvums, par pirmās nepieciešamības precēm 200 eiro apjomā varēs norēķināties offline – TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” stāsta Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

Runājot par banku gatavību X stundai, Kazāks apgalvo, ka šis jautājums joprojām ir bankas aktualitāte. Viņš arīdzan mierina iedzīvotājus, lai neuztraucas par skaidras naudas izņemšanas iespējām. “Ir risinājumi, bankomātu tīkls ir noturēts, un ir izveidots jauns bankomātu tīkls, kas paredzēts kritiskām situācijām – ar krietni noturīgāku elektroapgādi, arī nauda tiem biežāk tiks pievesta, ja tāda nepieciešamība būs, tāpat arī ir offline maksājumi, kas pašreizējā brīdī jau strādā pārtikas ķēdēs, aptiekās un degvielas uzpildes stacijās. Ja gadījumā būs interneta pārrāvums, cilvēks offline varēs norēķināties 200 eiro apjomā par pirmās nepieciešamības precēm,” stāsta bankas prezidents.

“Tāpat arī ir risinājumi lielajām bankām sadarbībā ar Latvijas Banku, mēs uzturam maksājumu sistēmas, ko Igaunija, piemēram, nedara. Krīzes situācijā varēs norēķināties un veikt maksājumus arī caur centrālo banku. Tā ka risinājumi ir. Un es pat teiktu, ka daudzās jomās Latvija ir līderis. Ne tikai mūsu reģionā, bet Eiropā kopumā.” Uz jautājumu, vai tiks slēgti banku konti, Kazāks atbild ar pretjautājumu: “Kāpēc?” un piebilst: “Kamēr banka spēj darboties, banku konti vienmēr ir pieejami!”

