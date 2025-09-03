Latvijas basketbolisti atkal sajūsmina fanus, EČ grupu turnīru noslēdzot ar uzvaru pār Čehiju 7
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta (EČ) grupu turnīra pēdējā mačā pārspēja Čehiju.
Latvijas izlase uzvarēja ar 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19).
Latvijas izlases pieteikumā nebija iepriekšējā spēlē ar Portugāli savainojumu guvušā aizsarga Kristera Zorika.
Pēc Dāvja Bertāna bumbas trieciena grozā no augšas Latvija guva pirmos divus punktus spēlē, bet Rihards Lomažs iemeta trīspunktnieku – 5:2. Vēl viens tālmetiens Bertāna izpildījumā vēlreiz deva Latvijai triju punktu pārsvaru – 8:5.
Pēc diviem precīziem Daira Bertāna tālmetieniem Latvijas izlase panāca pārsvaru ar 16:9 un visu pirmo ceturtdaļu saglabāja vadību.
Otrās ceturtdaļas sākumā pēc Rolanda Šmita divpunktu metiena un Artūra Kuruca bumbas trieciena grozā no augšas Latvijas izlase izvirzījās vadībā ar 35:26.
Līdz puslaika beigām Latvijas valstsvienība turpināja palielināt pārsvaru, pēc Dāvja Bertāna divpunktu metiena puslaiku noslēdzot ar 58:44.
23.minūtē pēc Dāvja Bertāna divpunktu metiena rezultāta starpība pirmoreiz mačā pārsniedza 20 punktu atzīmi – 66:45, Latvijas vienībai turpinot palielināt pārsvaru un pēc Mārča Šteinberga tālmetiena pārsniedzot 30 punktu pārsvaru – 86:55.
Dairis Bertāns ar tālmetienu gan guva simto punktu mājinieku labā, gan palīdzēja pirmoreiz spēlē pārsvaram kļūt lielākam par 40 punktiem – 100:59.
Latviešiem variējot sastāvu, pretiniekiem spēles beigās punktu deficītu izdevās samazināt.
Dienas pirmajā mačā A grupā Portugāle cīņā par pēdējo ceļazīmi astotdaļfinālā ar 68:65 pieveica Igauniju.
Dienas trešajā spēlē cīņā par pirmo vietu šajā grupā plkst.21.15 tiksies Serbija ar Turciju.
A apakšgrupā pa četrām uzvarām četrās spēlēs ir Turcijai un Serbijai, piecos mačos trīs uzvaras ir Latvijai, divas – Portugālei, viena uzvara – Igaunijai, bet Čehija ir zaudējusi visos piecos dueļos.
B grupā Tamperē Lielbritānija ar 89:83 pieveica Melnkalni, taču vietu astotdaļfinālā pirmo reizi nopelnīja Zviedrija. Otrajā spēlē Lietuva ar 74:71 uzvarēja Zviedriju.
Plkst.20.30 tiksies Somija ar Vāciju, dienas pēdējā mačā noskaidrojot latviešu pretinieci astotdaļfinālā.
Vācijai uzvarot Somiju, latvieši astotdaļfinālā tiksies ar Lietuvu. Atkarībā no pārsvara, ar kādu somi uzvarēs vāciešus, par Latvijas pretinieci var kļūt Somija vai Vācija.
B grupā jau ir zināmas visas četras astotdaļfinālistes. Lietuvai piecos mačos un Vācijai četrās spēlēs ir četras uzvaras, Somija četrās spēlēs ir guvusi trīs panākumus, bet piecās cīņās Zviedrijai, Melnkalnei un Lielbritānijai ir pa vienai uzvarai, šādā secībā arī finišējot.
Visu izlašu spēles tiešraidē translē “Go3 Sport” kanāli.
Latvijas basketbolisti turnīru sāka ar zaudējumu 73:93 Turcijai, turpinājumā ar 72:70 pārspēja Igauniju, pēcāk ar 80:84 piedzīvoja zaudējumu mačā ar Serbiju, bet pirmdien ar 78:62 uzveica Portugāli. Čehi secīgi zaudēja Portugālei (50:62), Turcijai (78:92), Igaunijai (75:89) un Serbijai (60:82).
Spēlē ar Serbiju Latvijas izlasē pēdas savainojumu guva uzbrucējs Andrejs Gražulis, kuram finālturnīrs ir beidzies, bet mačā ar Portugāli savainojumus guva Artūrs Žagars un Kristers Zoriks, Zorikam trešdienas spēlē paliekot laukuma malā.
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.
Latvijas un citu izlašu gaitas Rīgā klātienē atspoguļo arī nacionālās informācijas aģentūras LETA reportieri un fotogrāfi. Basketbola finālturnīram veltītajā LETA sadaļā (https://www.leta.lv/themes/eurobasket_2025/) un “X” profilā “@LETAsportsEXTRA” pieejama jaunākā informācija ne tikai par Latvijas izlases gaitām un panākumiem, bet arī citu komandu rezultātiem un čempionāta aktualitātēm.
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas “Hawks”, ASV), Dāvis Bertāns (“Dubai”, AAE), Dairis Bertāns (“VEF Rīga”), Rolands Šmits (Stambulas “Anadolu Efes”, Turcija), Klāvs Čavars (Baku “Sabah”, Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas “Neptūnas”, Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras “Turk Telekom”, Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas “Baxi”, Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo “Rio Breogan”, Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas “Fenerbahce”, Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas “Hiopos”, Spānija).
Čehijas izlases sastāvs:
Vīts Krejčī (Atlantas “Hawks”, NBA), Petrs Kršivāneks, Adams Kejvals (abi – “Brno”), Ondržejs Sehnals, Martins Kršižs, Jaromīrs Bohačīks, Vojtehs Hrubans (visi – “Nymburk”), Rihards Bālints (“Bamberg”, Vācija), Tomāšs Kizlinks (Dzjiļiņas “Northeast Tigers”, Ķīna), Martins Peterka (“Dabrowa Gornicza”, Polija), Martins Svoboda (Pisekas “Sokol”), Jans Zīdeks (“Burgos”, Spānija).