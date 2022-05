Foto: LETA

Latvijas hokeja izlase pēcspēles metienu sērijā uzvar Austriju







Latvijas vīriešu hokeja izlase piektdien Tamperē pasaules čempionāta piektajā mačā ar rezultātu 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Austriju.

Latvijas izlases labā divus vārtus guva Rūdolfs Balcers, bet vienreiz izcēlās Rihards Bukarts. Uzvaras “bullīti” iemeta Roberts Bukarts, bet pēcspēles metienu sērijā tikai vienreiz austriešiem piekāpās Artūrs Šilovs, kurš pamatlaikā tika galā ar 29 metieniem.

Latvijas izlases rindās par labāko spēlētāju tika atzīts Rihards Bukarts, bet pretiniekiem šo godu izpelnījās Tomass Rafls.

Svētdien Latvija pirmo reizi pasaules čempionātā spēlēs pret Lielbritānijas hokejistiem, bet grupu turnīru noslēgs otrdien ar maču pret Zviedriju. Latvijas izlase tikpat kā nodrošinājusi palikšanu elites divīzijā, taču iekļūšana ceturtdaļfinālā ir maz ticama.

B grupā līdere ar 13 punktiem piecās spēlēs ir Somija, tālāk ar 11 punktiem četros mačos ir Zviedrija. Trešo vietu ar astoņiem punktiem četrās ieņem ASV, bet ceturtajā pozīcijā ar septiņiem punktiem četros dueļos ir Čehija. Ar pieciem punktiem seko četras un piecas cīņas aizvadījušās Norvēģija un Latvija, četri punkti piecās spēlēs ir Austrijai, kamēr Lielbritānija tikusi pie punkta piecos dueļos.

Šilovs pirmo reizi šajā čempionātā sāka maču Latvijas izlases vārtos, bet rezervē bija Elvis Merzļikins. Ceturtdien Latvija ar 1:5 piekāpās Čehijai, visus piecus vārtus ielaižot pirmajā periodā. Ar otro periodu vārtos stājās Šilovs, kurš atvairīja visas 11 čehu mestās ripas un tieši viņš piektdien sāka maču vārtos.

Piektdien pirmo spēli šāda ranga turnīrā aizvadīja uzbrucējs Klāvs Veinbergs, spēlējot ceturtajā maiņā. Viņš gan savā pirmajā nomaiņā pārkāpa noteikumus, taču austrieši vairākumā spēlēja vien 13 sekundes, jo par klupināšanu noraidījās arī Pēters Šnaiders.

Vairāk un bīstamāki metieni bija pretiniekiem, kamēr latvieši pirmajās minūtēs atbildēja vien ar pāris raidījumiem. Perioda vidū par pretinieka turēšanu divu minūšu sodu saņēma Andris Džeriņš, taču mazākumā vārti tika nosargāti neskarti.

Perioda otrajā pusē, spēlējot četri pret četri, vienā no epizodēm no tuvas distances pa vārtiem meta Roberts Bukarts, taču Bernhardu Štarkbaumu viņam pārspēt neizdevās. Otrajā periodā pēc nospēlētām 70 sekundēm Benjamins Nisners panāca 1:0 Austrijas izlases labā. Latvieši kļūdījās savā aizsardzības zonā un pretinieki izveidoja pretuzbrukumu, kura noslēgumā Nisners raidīja ripu vārtu devītniekā.

Spēles temps auga un perioda sestajā minūtē latvieši sarāva pretinieku aizsardzību, pēc Rodrigo Ābola un Jāņa Jaka piespēlēm ripu vārtu tukšajā stūrī metot Balceram – 1:1. Uzreiz pēc tam Latvijas hokejisti nopelnīja iespēju spēlēt vairākumā, taču viena hokejista pārspēku neizmantoja. Pēc tam sekoja nākamais vairākums, kurā pēc Kārļa Čukstes uzmetiena ripas lidojuma virzienu mainīja Rihards Bukarts – 2:1 perioda desmitajā minūtē.

Nepilnu pusminūti pēc gūtajiem vārtiem Latvijas izlase vienā spēles epizodē uzreiz nonāca lielajā mazākumā, jo uz noraidīto soliņa devās gan Kristaps Zīle par turēšanu ar nūju, gan Ābols par rupjību. Pēc minūtes Dominiks Hainrihs ar spēcīgu metienu panāca 2:2.

Austrieši gan ilgi vairs nespēlēja vairākumā, jo par grūšanu mugurā noraidīts tika Klemenss Untervēgers. Kad līdz perioda beigām bija palikušas četrarpus minūtes Balcers ar Rihardu Bukartu izslidoja pret vienu pretinieku aizsargu un pēc saspēles Balcers raidīja ripu tīklā – 3:2. Pusotru minūti pirms došanās pārtraukumā Šilovs neļāva Lukasam Haudumam pārcelt ripu pāri un glāba Latvijas izlasi no zaudētiem vārtiem.

Trešā perioda pirmās minūtes aizritēja bez bīstamiem pavērsieniem līdz septītajā minūtē pēc Kiliana Cindela metiena ripa no Tomasa Rafla mainīja lidojuma virzienu, Šilovam neredzot metiena izdarīšanas brīdi un ielaižot to vārtos – 3:3. Perioda vidū Šilovs vairākās epizodēs glāba Latvijas izlasi no nonākšanas iedzinējos, bet trešdaļā kopumā latvieši nebija pārāk aktīvi un metienos piekāpās ar 3:15.

Cīņa turpinājās papildlaikā, kura otrās minūtes sākumā Šilovam neizdevās nofiksēt ripu un pie Latvijas izlases vārtiem izcēlās pamatīga burzma, taču ripu izdevās noturēt neielaistu vārtos. Pagarinājuma vidū Ronalds Ķēniņš ar ripu trāpīja pa abiem vārtu stabiem, bet pēdējās sekundēs pretiniekiem uzvaru liedza izcīnīt Šilovs.

Uzvarētājs tika noskaidrots pēcspēles metienu sērijā, kurā latvieši bija pārāki ar 2:1.

Tajā vispirms Marko Kaspers nepārspēja Šilovu, bet Nikolajs Jelisejevs meta ripu garām Štarkbaumam – 1:0. Nākamajā kārtā Šilovs liedza Manuela Granālam panākt neizšķirtu, bet Ābols meta vārtiem garām. Trešajā kārtā Šilovs ar nūju izsita ripu Šnaideram, kamēr Roberts Bukarts apmānīja Štarkbaumu – 2:0. Turpinājumā Hainrihs bija pirmais austriešu hokejists, kurš “bullīšos” pārspēja Šilovu, turpretī Balceram neizdevās pārspēt Štarkbaumu. Piektajā kārtā metienu izpildīja Briāns Lēblers, bet viņš Šilovu nepārspēja, Latvijai izcīnot uzvaru.

Pasaules čempionāta ievadā latvieši saskārās ar problēmām metienu realizācijā un ar 1:4 zaudēja ASV, turpinājumā strīdīgs un lieks noraidījums maksāja zaudējumu 1:2 Somijai. Pirmdien ar 3:2 smagā cīņā tika pārspēta Norvēģija, bet ceturtdien pirmajā periodā piedzīvotā sagrāve noveda pie zaudējuma ar 1:5 pret Čehiju.

Austrijas hokejisti meistarsacīkšu sākumā ar 1:3 zaudēja Zviedrijai, pagarinājumā ar 2:3 – ASV, pēcspēles metienos ar 2:1 pieveica Čehiju un ar 3:5 zaudēja Norvēģijai.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei apakšgrupas sacensībās garantē septiņas spēles. Pēc viena apļa grupu spēlēm katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet turnīra vājākās komandas atšķirībā no pagājušā gada pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā starp 16 labākajām būs Slovēnija un Ungārija.

2022.gada pasaules čempionāts Somijā norisināsies līdz 29.maijam.

Latvijas izlases sastāvs pasaules čempionātam:

Vārtsargi: Elvis Merzļikins (Kolumbusas “Blue Jackets”, NHL), Gustavs Dāvis Grigals (Aļaskas Fērbenksas Universitāte, NCAA), Artūrs Šilovs (Ebotsfordas “Canucks”, AHL);

Aizsargi: Jānis Jaks (“Soči”, KHL), Kārlis Čukste (Tršinecas “Ocelārži”, Čehija), Kristaps Sotnieks (Rīgas “Dinamo”, KHL), Roberts Mamčics (“Linkoping”, Zviedrija), Arvils Bergmanis (Aļaskas Fērbenksas Universitāte, NCAA), Artūrs Kulda (Krēfeldes “Pinguine”, Vācija), Kristaps Zīle (Litvīnovas “Verva”, Čehija), Sandis Smons (Ženēvas “Servette”, Šveice), Kristiāns Rubīns (Toronto “Marlies”, AHL);

Uzbrucēji: Mārtiņš Dzierkals (Plzeņas “Škoda”, Čehija), Rihards Bukarts (Vladivostokas “Admiral”, KHL), Roberts Bukarts (Vītkovices “Ridera”, Čehija), Andris Džeriņš (Lincas “Black Hawks”, Austrija), Rihards Marenis (Ērnšeldsvīkas “MoDo”, Zviedrija), Deniss Smirnovs (Ženēvas “Servette”, Šveice), Ronalds Ķēniņš (“Lausanne”, Šveice), Oskars Batņa (Mikeli “Jukurit”, Somija), Renārs Krastenbergs (Villahas VSV, Austrija), Klāvs Veinbergs (“Zemgale”/LLU, Latvija), Rodrigo Ābols (“Orebro”, Zviedrija), Nikolajs Jelisejevs (Ērnšeldsvīkas “MoDo”, Zviedrija), Rūdolfs Balcers (Sanhosē “Sharks”, NHL).

Austrijas izlases sastāvs pasaules čempionātam:

Vārtsargi: Dāvids Kikerts, Bernhards Štarkbaums (abi – Vīnes “Capitals”), Dāvids Madlēners (“Dornbirner”);

Aizsargi: Nīno Brunners (Fillahas VSV), Dominiks Hakls (Vīnes “Capitals”), Dominiks Hainrihs, Filips Vimmers, Kilians Cindels (visi – Zalcburgas “Red Bull”), Ēriks Kirhšlāgers (Grācas “99ers”), Dāvids Maiers, Klemenss Untervēgers (abi – Klāgenfurtes KAC), Bernds Volfs (“Lugano”, Šveice);

Uzbrucēji: Olivers Ahermans (“La Chaux-de-Fonds”, Šveice), Benjamins Baumgartners (“Lausanne”, Šveice), Niko Feldners (Šefīldas “Steelers”, Lielbritānija), Manuels Ganāhls, Lukass Haudums (abi – Klāgenfurtes KAC), Pauls Hūbers, Briāns Lēblers, Benjamins Nisners, Tomass Rafls, Pēters Šnaiders, Ali Vukovics (visi – Zalcburgas “Red Bull”), Marko Kaspers (Engelholmas “Rogle”, Zviedrija), Dominiks Zvergers (“Ambri-Piotta”, Šveice).