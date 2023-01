Latvijas kamaniņu braucēji Elīna Ieva Vītola, Kristers Aparjods un divnieks Mārtiņš Bots/Roberts Plūme svētdien Siguldā izcīnīja uzvaru Pasaules kausa ceturtā posma komandu stafetes sacensībās.

Latvijas sportisti šajā nedēļas nogalē Siguldā uzvarēja četrās no piecām disciplīnām, apliecinot, ka būs favorīti arī nākamnedēļ turpat gaidāmajā Eiropas čempionātā.

Latvieši startēja kā priekšpēdējie astoņu komandu konkurencē, summā trasi veicot divās minūtēs un 12,111 sekundēs, kas ir jauns trases rekords, 0,722 ātrāks par iepriekšējo.

Pēc tam trasē devās Vācijas kamaniņu braucēji, kuri latviešiem zaudēja 0,228 sekundes un samierinājās ar otro vietu. Bronzu izcīnījusī ASV komanda bija 0,837 sekundes lēnāka.

Sieviešu divnieki, kas šajā sezonā debitē Pasaules kausā, pagaidām nav integrēti stafetes sacensībās.

Sezonas pirmajā komandu stafetē Latvija izcīnīja otro vietu un pēc divām sacensībām kopvērtējumā dala pirmo vietu ar Vāciju.

Jau ziņots, ka svētdien vīriešu sacensībās uzvaru svinēja Kristers Aparjods, bet sestdien veiksmīgs starts izvērtās Latvijas divnieku ekipāžām. Bots/Plūme divas reizes laboja trases rekordu un izcīnīja pirmo vietu, bet sieviešu konkurencē triumfēja Anda Upīte/Sanija Ozoliņa. Sieviešu vieninieku sacensībās sudrabu izcīnīja Elīna Ieva Vītola.

Pasaules kausa ceturtajā posmā startēt bija pieteikušies 134 sportisti no 19 valstīm – 36 sievietes, 36 vīrieši, deviņas sieviešu divvietīgās ekipāžas, kā arī 22 vīriešu divvietīgās ekipāžas.

Nākamajā nedēļas nogalē turpat Siguldā notiks Pasaules kausa sezonas piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5.februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12.februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.

The best luge athletes of the world will start the new year in a sporty way this weekend. The 4th EBERSPÄCHER Luge World Cup will be held in Sigulda, Latvia, from January 6 to 8, 2023. #LugeLove #FILuge #eberspaecher #Worldcup #rodeln #luge #Olympic #wintersport #sledding pic.twitter.com/HJ2l9EbEam

— FIL Luge (@FIL_Luge) January 8, 2023