Vairāki TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāji vēlējās noskaidrot, kā var būt tāda situācija, kad kvotas ir izsmeltas un nav pieejams valsts apmaksāts veselības aprūpes pakalpojums, taču tai pašā laikā par maksu var iet “kaut vai rīt” pie ārsta un dažos gadījumos “kaut vai šodien”? Vienlaikus ārsts staigā apkārt un “neko nedara”, jo kvotas ir beigušās un neviens negrib maksāt! Šo situāciju komentēja raidījuma viesis – Latvijas Slimnīcu biedrības (LSB) vadītājs Jevgeņijs Kalējs.

“Parastam Latvijas iedzīvotājam to ir grūti saprast,” tā savu komentāru iesāka Kalējs. “Bet tas, ka valsts neuzņemas savu pacientu ārstēšanu un nemaksā par to, – tā diemžēl ir Latvijas problēma, un tā problēma Latvijā pastāv 20 gadus. Ja mēs rēķinām, kāds ir finansējums uz vienu iedzīvotāju tieši nepieciešamajā veselības aprūpē, tad mēs esam vienā no pēdējām vietām, jo vidēji Eiropā šīs te summas daudzums ir trīs reizes lielāks, nekā pašreizējā brīdī Latvijā. Ja mēs salīdzinām Baltijas valstis, tad mēs esam pēdējā vietā starp tām,” norādīja Kalējs.

Savukārt ja mēs salīdzinām Latviju un citas Eiropas Savienības valstis, tad šis finansējums uz vienu iedzīvotāju ir ļoti mazs – mēs esam vai nu pēdējā vai priekšpēdējā vietā.

“Mēs visu laiku sacenšamies ar Rumāniju un Bulgāriju, kam ir vismazāk. Ta kā tā situācija ir tāpēc, ka valsts nevelta savu iedzīvotāju ārstēšanai pietiekamu uzmanību un neatvēl pietiekmamu finansējumu,” tā uz TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāju jautājumu atbildēja Latvijas Slimnīcu biedrības vadītājs Kalējs, skaidrojot situāciju medicīnas iestādēs, kad kvotas ir izsmeltas, taču maksas pakalpojumu var saņemt “kaut vai rīt”.

