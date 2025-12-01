Lēts auto = dārgas pārsteigumi. Kādiem kritērijiem seko lietoto automašīnu pircēji? 0
Iedomāta lietota automašīna labā stāvoklī? Šis sapnis ātri var pārvērsties murgā. Transportlīdzekļi, kas tiek piedāvāti pārdošanai par izdevīgu cenu, var slēpt nepatīkamas pārsteigumus, piemēram, atgriezto odometra rādījumu, avārijas bojājumus vai ražošanas defektus. Ko vēl var slēpt zema cena un kā neļaut sevi apmānīt?
Kāpēc lēts auto var izmaksāt vairāk, nekā domājat?
Acīmredzamas ietaupījums pirkuma brīdī var novest pie dārgām pārsteigumiem – augstākām izmaksām par transportlīdzekļa uzturēšanu nākotnē vai zaudējumiem tā pārdodot tālāk. Lielākajā daļā gadījumu tas ir saistīts ar slēptiem tehniskiem defektiem un nepieciešamību veikt dārgas remonta darbības drīz pēc pirkuma. Pēc ziņojuma Fakti un mīti par lietoto automašīnu tirgu pat 53% pircēju uzzināja par slēptiem defektiem tikai no sava mehāniķa.
Finanšu risks tomēr nav viss. Pilnīga tehniskā stāvokļa un automašīnas vēsture trūkums var novest arī pie nepatīkamiem juridiskiem secinājumiem: piemēram, lēta auto iegāde, kas ir nostiprināta ar nodokļu apgrūtinājumiem (piemēram, komercķīlu nodokļu parāda nodrošināšanai) vai ir apgrūtināta ar citiem juridiskiem defektiem.
Detalizētas informācijas trūkums sludinājumā par transportlīdzekļa stāvokli ne vienmēr nozīmē pārdevēja ļaunprātību. Bieži tas ir saistīts ar neziņu vai piekļuves trūkumu pilnai servisa dokumentācijai.
Kā pārbaudīt lietota auto vēsturi?
Pat 47% vadītāju ir iegādājušies auto, nepazīstot tā vēsturi. Tomēr kā pircējam jums nav jāpieņem lēmums akli. Jūs varat pašrocīgi pārbaudīt tehnisko stāvokli un transportlīdzekļa juridisko statusu — pietiek ar VIN numuru. Pirmais veids ir auto vēstures pārbaude CSDD e-pakalpojumu vietnē. Šī risinājuma priekšrocība ir tā, ka to var izdarīt pilnīgi bez maksas. Tomēr trūkums ir ierobežots datu apjoms, kas galvenokārt tiek iegūts no valsts iestādēm.
Otra metode ir VIN pārbaude tādos pakalpojumos kā autoDNA. Bezmaksas pakalpojuma ietvaros jūs saņemat informāciju par datu veidiem, ko iekļauj pilns VIN pārskats attiecīgajam eksemplāram.
Slēptie defekti ir reāls drauds, pērkot lietotu transportlīdzekli.
Jāņem vērā, ka informāciju par transportlīdzekļa dzīves ciklu, kas iegūta gan no CSDD e-pakalpojumu vietnes, gan komerciālajiem pakalpojumiem, vajadzētu uzskatīt tikai par palīglīdzekli un pirmo pārbaudi pirms pirkuma. To vienmēr vajadzētu pārbaudīt detalizētu ekspertu apskates laikā. Tajā pašā laikā pārskats paliek vērtīgs pārbaudes rīks, ko skaidri apliecina statistika – pat 95% vadītāju, kas pieņēma lēmumu par darījumu ar pilnīgu informāciju par transportlīdzekļa vēsturi, bija apmierināti ar pirkumu.
Kas ir VIN pārskats un ko tas rāda?
VIN pārskats (saukts arī par automašīnas vēstures pārskatu) ir īsā atskaite par auto dzīves ciklu no tā pirmās reģistrācijas datuma līdz šai dienai. Pārskats, atkarībā no pieejamības datiem, var saturēt informāciju par:
- servisa kampaņām,
- auto iekļaušanu nozagtajiem transportlīdzekļiem domātās datubāzēs,
- odometra rādījumiem,
- reģistrētajiem nodokļu apgrūtinājumiem,
- reģistrētajiem auto cenu piedāvājumiem,
- veiktajām tehniskajām apskatēm,
- reģistrētajiem bojājumiem uz transportlīdzekļa,
- bojājumiem,
- transportlīdzekļa īpašajam pielietojumam (piem., taksometrs).
autoDNA VIN pārskats ir īsa atskaite par visa transportlīdzekļa dzīves ciklu.
Pārskats var ietvert arī arhīva fotoattēlus par transportlīdzekli. autoDNA VIN pārskats tiek veidots, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no vairāk nekā 26 Eiropas valstīm, ASV un Kanādas. Svarīgākie avoti ir:
- autodealeri,
- auto darbnīcas,
- tehniskās pārbaudes stacijas,
- finanšu iestādes,
- valsts administrācija,
- policija,
- zagušo transportlīdzekļu reģistri,
- auto komisi.
Kā pasūtīt autoDNA VIN pārskatu?
Lai pasūtītu transportlīdzekļa vēstures pārskatu, pietiek ar VIN numuru, kas atrodams reģistrācijas apliecībā vai uz dēļa ar tehniskajiem datiem, piemēram, uz paneļa. Kā to izdarīt pa soļiem?
- Dodieties uz autoDNA.lv
- Ievadiet VIN numuru.
- Izvēlieties ērtāko maksājuma veidu.
VIN pārskats ir pieejams jūsu lietotāja kontā un e-pastā tūlīt pēc pirkuma. autoDNA ir iespējams arī izmantot ērtos pārskatu paketes. Iegādājoties vienlaikus 2 vai 3 pārskatus, jūs ietaupāt uz vienības cenu un iegūstat iespēju salīdzināt vairāku transportlīdzekļu vēsturi vienlaikus.
Atgriezts odometrs – kā novērtēt risku?
Tikai 2024. gadā autoDNA servisā tika reģistrēti pat 71 626 gadījumi ar automašīnām, kurās odometra rādījumi neatbilda patiesībai. Šie statistikas dati skaidri rāda, ka odometra manipulāciju problēma joprojām pastāv, neskatoties uz šādu darbību sodīšanu.
Odometra manipulācijas joprojām ir tirgus problēma.
Auto iegāde ar atgriezto odometru galvenokārt nozīmē potenciālus finansiālus zaudējumus – Pārmaksu pirkšanas brīdī un zemāku cenu tālākpārdošanā. Lielāks nobraukums arī dabiski nozīmē lielāku atsevišķu mezglu nodilumu un nepieciešamību veikt remonta darbus agrāk. Nav brīnums, ka 81% potenciālo pircēju uzskata informāciju par nobraukumu par izšķirošu.
Kā atpazīt atgriezto odometru?
Pirmais solis ir veselais saprāts. Benzīna dzinēja automašīnas vidēji nobrauc 15–20 tūkst. km gadā, bet dīzeļi – 30–60 tūkst. km gadā. Ieraksts, kas ir daudz zemāks par šiem vidējiem rādītājiem, būtu jāuztver kā brīdinājums.
Jāizanalizē arī rādījumi, kas ierakstīti transportlīdzekļa servisa dokumentācijā. Neatņemama ir arī speciālista palīdzība, kurš apskates laikā spēs pārbaudīt daļu nodilumu un salīdzināt to ar deklarēto nobraukumu.
Nobraukuma samazinājums secīgos odometra rādījumos būtu jāuztver uzmanīgi.
Jūsu modrību galvenokārt vajadzētu raisīt:
- samazinājumi secīgos odometra rādījumos, kas redzami pārskatā,
- lielas plaisas starp secīgiem rādījumiem,
- redzamas manipulācijas pazīmes pie paneļa (piem., skrāpējumi, atslābinātas detaļas),
- zems nobraukums kopā ar acīmredzamu salona nolietojumu.
Atcerieties, ka ne visi nelieli neatbilstības obligāti nozīmē mēģinājumu manipulēt ar odometru:
- vietējo servisa ierakstu trūkums CSDD datubāzē – dabisks, ja auto ir importēts un apkalpots ārvalstīs,
- nelielas atšķirības starp secīgiem rādījumiem – var rasties no atšķirībām ierakstos pārbaudēs vai no noapaļošanas,
- straujš, liels odometra rādījuma samazinājums – var būt saistīts ar likumīgu paneļa nomaiņu pēc bojājuma (nomaiņa tomēr jābūt dokumentētai).
Vai atgriezts odometrs vienmēr nozīmē nopietnas problēmas?
Mīts: Katrs odometra atgrieziens nozīmē lielu finansiālu risku
Odometra atgriešana bieži palielina finansiālo risku, bet ne katrs atgrieziens rada vienādu zaudējumu apmēru — riska mērogs atkarīgs no konteksta, auto vecuma un modeļa. Mazāk zaudē vērtību vecāki, vairāk nekā 12 gadus veci automobiļi.
Mīts: Atgriezto odometru nav iespējams atklāt
Pastāv daudzas metodes manipulācijas atklāšanai, un atklāšanas pakāpe ir atkarīga no atgriešanas tehnikas (mehāniska pret elektronisku) un vēsturisko ierakstu pieejamības. Mūsdienu krāpniecība ir grūtāk pamanāma „ar aci”, bet to nav neiespējami pierādīt, izmantojot datus un diagnostiku.
Mīts: Atgriezts odometrs vienmēr nozīmē pārdevēja krāpšanu
Odometra atgriešana var būt krāpšanas mēģinājums, bet ne vienmēr tāds ir. Jāņem vērā gadījumi, piemēram: paneļa elementu nomaiņa, diagnostikas kļūdas vai ierakstu kļūdas.
Citi riska elementi un slēptās izmaksas
Auto ar slēptu avārijas bojājumu
Pēc autoDNA datiem pat 40% vadītāju pēc lietota auto iegādes bija spiesti novērst neatklātus avārijas bojājumus. Virsbūves un krāsu remonti var maskēt pēdas, bet neatjauno sākotnējos drošības un izturības parametrus. Elektronikas un drošības sistēmu bojājumi var atklāties tikai ekspluatācijas laikā un prasīt dārgas diagnostikas un remonta izmaksas.
Auto, kas izmantots kā taksometrs
Biežāki iedarbinājumi, intensīva bremzēšana, dinamiskas ātrumu pārmaiņas var izraisīt paātrinātu dzinēja, bremžu, pārnesumkārbas un balstiekārtas nodilumu. Arī salons tiek intensīvi ekspluatēts – lielāks aprīkojuma elementu nodilums bieži prasa dārgus remontus vai samazina pievilcību pārdodot.
Auto ar juridiskiem defektiem
Juridiskais risks pāriet uz pircēju, pat ja tas iegādājās transportlīdzekli labā ticībā. Valsts vai pašvaldību iestādes var noteikt nodokļu apgrūtinājumiem un ekstremālos gadījumos pārdot ķīlas priekšmetu parādu segšanai. Līdzīgi problemātiski var būt dokumentācijas nepilnības. Tās apgrūtina transportlīdzekļa reģistrāciju, īpašnieka identificēšanu vai servisa vēstures apstiprināšanu.
Biežākie mīti par lētiem lietotiem auto
Mīts nr. 1: Zema cena vienmēr nozīmē sliktu tehnisko stāvokli
Zema cena var būt riska signāls – tomēr to nevajadzētu uzskatīt par pierādījumu par bojājumiem. Zemas cenas iemesli var būt dažādi: nepieciešamība pēc ātras darījuma noslēgšanas, vietējā tirgus realitāte, imports vai nepieciešamība veikt nelielus remontdarbus. Pirms pirkuma vienmēr ir vērts veikt detalizētu transportlīdzekļa vēstures un tehniskā stāvokļa pārbaudi – lai neļautos krāpšanai, bet arī nepalaistu garām īstu izdevību.
Mīts nr. 2: Neviens nevēlas iegādāties avarējušus auto
Saskaņā ar statistiku pat 66% pircēju ir gatavi pieņemt nelielus remontus lietotā automašīnā, ja tie ir veikti rūpīgi un profesionāli. Kvalitatīvi salabots auto ar atjaunotu ģeometriju un dokumentētu servisa apjomu var piedāvāt pievilcīgu cenas un kvalitātes attiecību.
Mīts nr. 3: Autopircēji, izvēloties auto, vadās tikai pēc cenas
Kaut arī cena joprojām ir svarīgs lēmuma faktors, arvien lielāku nozīmi iegūst tehniskais stāvoklis un transportlīdzekļa vēsture. Pircēji, kas kļūst arvien apzinīgāki par draudiem lietoto auto tirgū (pēc pētījumiem 86% pircēju baidās no slēptiem defektiem), izvēlas eksemplārus, par kuru stāvokli var būt droši.
Mīts nr. 4: Auto stāvokļa novērtēšanai pietiek ar pašrocīgu apskati
Izrādās, ka lielākajai daļai pircēju ir grūtības novērtēt reālās remonta izmaksas, īpaši ja runa ir par nopietnākajiem bojājumiem. Pētījumos vairums vadītāju sniedz aptuveni 8 vai pat 9 reizes pazeminātas vērtības salīdzinājumā ar speciālista sagatavoto izmaksu aprēķinu.
Mīts nr. 5: Transportlīdzekļa servisa veidam nav nozīmes
Lai gan vairums vadītāju izvēlas neatkarīgu darbnīcu servisu, paradoksāli ir tas, ka daudzi labprāt iegādājas automašīnas, kas apkalpotas pilnvarotajās servisa stacijās. Pēc ziņojuma „Fakti un mīti par lietoto automašīnu tirgu” pat 57% vadītāju uzskata, ka serviss ASO palielina transportlīdzekļa vērtību. Cenas atšķirība ir vislielākā premium zīmolu (piem., Porsche) un jaunāko, 1–2 gadus veco modeļu gadījumā.
Kā pirkt droši?
Lietota auto pirkums vienmēr saistīts ar risku. Lai to samazinātu, ir vērts pieiet pirkumam ar aukstu prātu un piemērotiem rīkiem. Darījuma drošību galvenokārt var palielināt pieeja objektīvai informācijai no uzticamiem avotiem AutoDNA transportlīdzekļa vēstures pārskata izmantošana vai datu salīdzināšana ar CSDD datubāzi (lai gan vērts ņemt vērā to ierobežoto pārklājumu) ir visefektīvākais veids, kā atklāt neatbilstības vēl pirms apskates.
FAQ
Kam pievērst uzmanību, pērkot lietotu auto?
Galvenais lietota auto pirkšanā ir godprātīgs tā tehniskā stāvokļa novērtējums un pārliecināšanās par tā juridisko statusu. Tas ļauj izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem, piemēram, dārgiem remontiem neilgi pēc pirkuma.
Kā pārbaudīt transportlīdzekļa vēsturi un ko tieši rāda VIN pārskats?
Transportlīdzekļa vēsturi var pārbaudīt bez maksas CSDD e-pakalpojumos vai valsts portālā vai par maksu, iegādājoties vienu no komerciālajiem pārskatiem. Izvēloties pārskatu, vērts ņemt vērā datu avotu un to apjomu. autoDNA VIN pārskats ietver, piemēram:
- secīgus nobraukuma ierakstus,
- servisa vēsturi,
- informāciju par servisa kampaņām,
- ierakstus no zagušo transportlīdzekļu datubāzēm,
- datumus un vietas nākamajām reģistrācijām,
- auto arhīva fotoattēlus (ja pieejami).
Informācija tiek iegūta no uzņēmuma vairāk nekā 50 tūkst. subjektu, kas saistīti ar auto nozari un darbojas gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Cik maksā un kā pasūtīt VIN pārskatu lietotam auto?
autoDNA VIN pārskata cena ir 24,99 €, tomēr uzņēmums piedāvā arī divu vai trīs dokumentu paketes, kas samazina produkta vienības cenu.
*stāvoklis uz 2025. gada novembri
Lai iegādātos pārskatu:
- Dodieties uz autoDNA.lv
- Ievadiet VIN numuru.
- Izvēlieties ērtāko maksājuma veidu.
Pārskats būs pieejams jūsu lietotāja kontā un e-pastā tūlīt pēc pirkuma.
Vai ir vērts pirkt auto pēc avārijas, ja cena ir pievilcīga?
Ne vienmēr vajadzētu izslēgt avarējušus auto, bet svarīgs ir remonta kvalitātes un apjoma novērtējums. Pirkums ir izdevīgs, ja balststruktūra un drošības sistēmas nav būtiski bojātas un remonts veikts saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju, kas ir apliecināta ar atbilstošu dokumentāciju.
Kādus dokumentus vērts pārbaudīt, pērkot lietotu auto?
Pirms līguma parakstīšanas galvenokārt jāpārbauda:
- reģistrācijas apliecība,
- transportlīdzekļa karte (ja tāda ir izsniegta),
- OCTA polise,
- transportlīdzekļa vēstures pārskats.