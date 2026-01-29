Līdz viduklim sniegos?! Latgalē sasnigusi gadiem nepieredzēti bieza sniega sega 0
Pēdējos trīs gados biezākā sniega sega Latvijā izveidojusies Latgales dienvidos, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Sniega dziļums Daugavpilī ceturtdienas rītā ir 34 centimetri, Piedrujā – 36 centimetri, Dagdā – 45 centimetri. Tā ir augstākā sniega kārta, kas valsts novērojumu stacijās izmērīta kopš 2023. gada, kad 13. martā Priekuļos sniega dziļums sasniedza 59 centimetrus.
Citās novērojumu stacijās sniega biezums ir no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 29 centimetriem Rucavā un 33 centimetriem Rožupē, Līvānu novadā.
Debesis Latvijā pakāpeniski skaidrojas, daudzviet krīt neliels sniegs. Turpinās sniegvilksnis – vējš nedaudz putina uzsnigušo sniegu. Pūš mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra pazeminās; plkst. 5 tā bija no -6,8 grādiem Ventspilī līdz -12,6 grādiem Rēzeknē.
Rīgā agrā rītā mākoņains laiks, mazliet snieg, gaisa temperatūra -10 grādi, pūš austrumu, ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-6 metri sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 16 centimetri.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,5 grādiem Ventspilī līdz -10,3 grādiem Alūksnē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 28. janvārī bija aptuveni +20 grādi Portugāles, Spānijas, Itālijas un Grieķijas dienvidos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -38 grādi kalnu ielejās Norvēģijā.