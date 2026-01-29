FOTO. Ziemeļeiropā pastiprinās anticiklons. Laika prognoze ceturtdienai 1
Ceturtdien Latvijas lielākajā daļā spoži spīdēs saule, prognozē sinoptiķi. Vairāk mākoņu saglabāsies valsts dienvidaustrumos un ziemeļrietumos. Vietām mazliet snigs. Pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra pēcpusdienā būs no -5..-7 grādiem Kurzemes piekrastē līdz -13 grādiem vietām austrumu novados. Vakarā kļūs aukstāks.
Rīgā gaidāma saulaina diena, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra pēcpusdienā būs -9 grādi.
Ziemeļeiropā pastiprinās anticiklons. Latvijā atmosfēras spiediens jūras līmenī ir no 1010 hektopaskāliem Latgales dienvidos līdz 1015 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.
Apledojums un sniegs daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu
Arī ceturtdienas rītā apledojums un sniegs daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, bet salīdzinoši labāks ceļu stāvoklis ir Vidzemē, liecina “Latvijas valsts ceļu” informācija.
Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas posmā no Rīgas līdz Saulkrastiem, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Raunai, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Cēsīm un pa Rīgas apvedceļu.
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Bauskas šoseju, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Dalbei, Ventspils šosejas posmos no Rīgas līdz Kūdrai un no Usmas līdz Ventspilij, Liepājas šosejas posmos no Rīgas līdz Kaģiem un no Blīdenes līdz Liepājai un pa Liepājas – Rucavas ceļu.
Latgalē apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas posmā no Jaunjelgavas līdz Paterniekiem, Kokneses šosejas posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Pērsei, pa Rēzeknes šoseju, pa ceļu Grebņeva – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.
Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Jelgavas, Bauskas, Iecavas un Smiltenes apkārtnes.
Latgales dienvidus klāj līdz 45 centimetriem bieza sniega kārta
Pēdējos trīs gados biezākā sniega sega Latvijā izveidojusies Latgales dienvidos, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Sniega dziļums Daugavpilī ceturtdienas rītā ir 34 centimetri, Piedrujā – 36 centimetri, Dagdā – 45 centimetri. Tā ir augstākā sniega kārta, kas valsts novērojumu stacijās izmērīta kopš 2023. gada, kad 13. martā Priekuļos sniega dziļums sasniedza 59 centimetrus.
Citās novērojumu stacijās sniega biezums ir no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 29 centimetriem Rucavā un 33 centimetriem Rožupē, Līvānu novadā.
Debesis Latvijā pakāpeniski skaidrojas, daudzviet krīt neliels sniegs. Turpinās sniegvilksnis – vējš nedaudz putina uzsnigušo sniegu. Pūš mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra pazeminās; plkst. 5 tā bija no -6,8 grādiem Ventspilī līdz -12,6 grādiem Rēzeknē.
Rīgā agrā rītā mākoņains laiks, mazliet snieg, gaisa temperatūra -10 grādi, pūš austrumu, ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-6 metri sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 16 centimetri.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,5 grādiem Ventspilī līdz -10,3 grādiem Alūksnē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 28. janvārī bija aptuveni +20 grādi Portugāles, Spānijas, Itālijas un Grieķijas dienvidos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -38 grādi kalnu ielejās Norvēģijā.